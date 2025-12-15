DOLAR
Ayvacık'ta Ticari Gemide Yaralanan Kişinin Tıbbi Tahliyesi

Babakale açıklarında ticari gemide yaralanan kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda sağlık ekipleri tarafından tıbbi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:04
Ayvacık'ta Ticari Gemide Yaralanan Kişinin Tıbbi Tahliyesi

Ayvacık'ta Ticari Gemide Yaralanan Kişinin Tıbbi Tahliyesi

Babakale açıklarında müdahale

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Babakale açıklarında bir ticari gemi içinde meydana gelen yaralanma sonucu tıbbi tahliye gerçekleştirildi.

Olayda, gemide yaralanan bir kişi için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na tıbbi tahliye talebi iletildi. İhbarın ardından sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yaralanan işçinin tahliyesi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla sağlanarak tıbbi müdahale için gerekli işlemler yürütüldü.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE TİCARİ GEMİDE YARALANAN 1 ŞAHISIN TIBBİ TAHLİYESİ...

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE TİCARİ GEMİDE YARALANAN 1 ŞAHISIN TIBBİ TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

