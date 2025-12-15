Ayvacık'ta Ticari Gemide Yaralanan Kişinin Tıbbi Tahliyesi
Babakale açıklarında müdahale
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Babakale açıklarında bir ticari gemi içinde meydana gelen yaralanma sonucu tıbbi tahliye gerçekleştirildi.
Olayda, gemide yaralanan bir kişi için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na tıbbi tahliye talebi iletildi. İhbarın ardından sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.
Yaralanan işçinin tahliyesi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla sağlanarak tıbbi müdahale için gerekli işlemler yürütüldü.
