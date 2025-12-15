Güllü'nün Ölümü: Sultan Ulu'nun İfadesi Ortaya Çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili Sultan Nur Ulu'nun mahkeme ifadesi

Yalova’da 26 Eylül’de, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta pencereden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü (52) ile ilgili soruşturmanın önemli tanıklarından Sultan Nur Ulu’nun mahkeme ifadesi ortaya çıktı.

Olay ve yürütülen soruşturma

Soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, Sultan Nur Ulu'ya ev hapsi

Sultan Nur Ulu’nun anlattıkları

Ulu ifadesinde, Tuğyan ile birlikte Yalova merkeze çocuğun bakıcısı görüşmesi için gittiklerini, ardından Çınarcık’a döndüklerini ve yemek yiyip film izlediklerini belirtti. Film sırasında Tuğyan’ın zaman zaman sevgilisi Kervan E. ile telefon görüşmesi yapmak üzere gidip geldiğini söyledi ve sonrasında müzik açıp birlikte eğlendiklerini anlattı.

Ulu, odada müzik eşliğinde dans ettiklerini, daha sonra Gül anne ile Tuğyan’ın şakalaştığını, kendisinin aynaya dönerek yüzündeki yara izine baktığını ifade etti. Ulu, bu sırada dikkatinin tam olarak onlarda olmadığını, ilk olarak aynaya baktığında Tuğyan ile annesi arasındaki diyaloğun ses kayıtlarında dinletilen diyaloglar olduğunu söyledi.

Ulu, gördüklerini şöyle aktardı: 'Gül annenin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan’ın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm.'

Ulu ayrıca, düştüğü sırada 'Hadi görüşürüz, bay bay' şeklinde bir söz duymadığını, Tuğyan’ın daha sonra 'Koş' şeklinde bağırarak ağladı gibi yaptığını ve kendisinin şok içinde tepki veremediğini söyledi. Olay sonrası kendileri hastaneye götürüldüğünü aktardı.

Olay sonrası sosyal çevresi ve korkuları

Ulu, olay sonrası Hülya isimli bir yakınının evine gittiğini, Hülya ablanın kendisine Güllü’nün öldürüldüğü yönünde sözler söylediğini ancak güçlü bir aile korkusu nedeniyle durumu kimseye anlatamadığını belirtti. Cenazeden sonra Bircan isimli kişinin de kendisine Tuğyan’ı tanımaması gerektiğini söylediğini aktardı.

Ulu, Tuğyan’ın kendisine 'Ben yanarsam ikimiz de yanarız' dediğini bildirdiğini ve bu sözün Tuğyan’ın annesinin itildiğini görmesi sonrası söylendiğini belirtti. Bu sözlerin kendisinde korku oluşturduğunu ifade etti.

Tuğyan’ın motive olduğu iddiası

Ulu, Tuğyan ile annesi arasında büyük bir tartışmaya şahit olmadığını, Tuğyan’ın annesine yönelik tehditvari söylemlerini ise medyadan öğrendiğini söyledi. Ulu, Tuğyan’ın annesini öldürme gerekçesini ise 'küçüklüğünden bu yana gelen kırgınlıklar' olarak aktardığını, ancak olay öncesi planlandığına dair bir şahitliği olmadığını belirtti.

Mahkeme kayıtlarına geçen bu ifade, soruşturmanın ilerleyişi ve dava sürecinde önemli bir tanıklık olarak değerlendiriliyor.

