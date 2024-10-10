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Ayvalık Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 00:04
Ayvalık Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Harekete Geçti

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde, Ayvalık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Bu bilgiye dayanarak, Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

Göçmenler İnsani Yardımlarla Desteklendi

Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, 8'i çocuk olmak üzere toplam 29 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde yakaladı.

Yakaladıktan sonra, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenlere, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar sağlandı. Ardından, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine sevk edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

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