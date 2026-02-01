Ayvalık'ta Mübadele'nin 103. Yılı Anıldı

Ayvalık’ta düzenlenen anma programında mübadele hikâyeleri belgesel ve türkülerle yad edildi; Başkan Mesut Ergin etkinliğe teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 18:13
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 18:15
Ayvalık'ta Mübadele'nin 103. Yılı Anıldı

Ayvalık'ta Mübadele'nin 103. yılı anma programı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen nüfus mübadelesinin 103. yılı düzenlenen anma programıyla duygu dolu anlara sahne oldu.

Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte belgesel gösterimi ve mübadele türküleriyle bu topraklara umutla tutunan insanların hikâyeleri, kültürü ve ortak hafızası bir kez daha saygıyla anıldı.

Program ve katılımcılar

Programa Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mübadil ailelerin torunları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Gösterilen belgeselde, mübadele sürecinde yaşanan zorunlu göçler, ayrılıklar ve yeni bir hayata tutunma çabaları arşiv görüntüleri ve tanıklıklarla aktarıldı. Programda seslendirilen mübadele türküleri ise salondaki katılımcılara hüzün ve umut dolu anlar yaşattı.

Başkan Ergin'in mesajı

Mesut Ergin, mübadelenin yalnızca bir göç hareketi olarak değil, Ayvalık’ın kimliğini ve kültürel dokusunu şekillendiren derin bir tarihi miras olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Başkan Ergin, "Bu akşam hüzünlendik, mutlu olduk; geçmişimizi, ortak belleğimizi, mübadeleyi bir kez daha hatırladık. Mübadele yalnızca bir göç değil; Ayvalık’ın kimliğini şekillendiren derin bir tarihi mirastır. Bu anlamlı buluşmada emeği geçen tüm kurumlara, sanatçılara ve katılım sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

BALIKESİR'İN AYVALIK İLÇESİNDE, TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN NÜFUS...

BALIKESİR'İN AYVALIK İLÇESİNDE, TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN NÜFUS MÜBADELESİNİN 103. YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ANMA PROGRAMI, DUYGU YÜKLÜ ANLARA SAHNE OLDU.

BALIKESİR'İN AYVALIK İLÇESİNDE, TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN NÜFUS...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güzeldağ Kayak Merkezi'ne Sömestir Akını: Kar 1 Metreye Ulaştı
2
Grip ve Geçmeyen Öksürüğe Doğal Çözüm: Akgünlük Sakızı
3
Köyceğiz Kaymakamlığı ve Türk Kızılay’ı Kan Bağışı Çağrısı — 2 Şubat 2026
4
Palancıoğlu'ndan Berat Kandili Mesajı: İyiliğe Ulaşmanın Müjdecisi
5
Büyükkılıç'tan Berat Kandili Mesajı: Af ve rahmet kapıları açılan bu mübarek günün kıymetini bilmemiz
6
Başkan Zencirci İstanbul’da: Ortaklar’a Doğalgaz İçin Kritik Görüşme
7
Büyükliman Göleti Şubat Ayında İhaleye Çıkıyor — Trabzon İçme Suyuna Çözüm

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları