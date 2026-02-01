Ayvalık'ta Mübadele'nin 103. Yılı Anıldı

Ayvalık'ta Mübadele'nin 103. yılı anma programı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen nüfus mübadelesinin 103. yılı düzenlenen anma programıyla duygu dolu anlara sahne oldu.

Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte belgesel gösterimi ve mübadele türküleriyle bu topraklara umutla tutunan insanların hikâyeleri, kültürü ve ortak hafızası bir kez daha saygıyla anıldı.

Program ve katılımcılar

Programa Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mübadil ailelerin torunları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Gösterilen belgeselde, mübadele sürecinde yaşanan zorunlu göçler, ayrılıklar ve yeni bir hayata tutunma çabaları arşiv görüntüleri ve tanıklıklarla aktarıldı. Programda seslendirilen mübadele türküleri ise salondaki katılımcılara hüzün ve umut dolu anlar yaşattı.

Başkan Ergin'in mesajı

Mesut Ergin, mübadelenin yalnızca bir göç hareketi olarak değil, Ayvalık’ın kimliğini ve kültürel dokusunu şekillendiren derin bir tarihi miras olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Başkan Ergin, "Bu akşam hüzünlendik, mutlu olduk; geçmişimizi, ortak belleğimizi, mübadeleyi bir kez daha hatırladık. Mübadele yalnızca bir göç değil; Ayvalık’ın kimliğini şekillendiren derin bir tarihi mirastır. Bu anlamlı buluşmada emeği geçen tüm kurumlara, sanatçılara ve katılım sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

BALIKESİR'İN AYVALIK İLÇESİNDE, TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN NÜFUS MÜBADELESİNİN 103. YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ANMA PROGRAMI, DUYGU YÜKLÜ ANLARA SAHNE OLDU.