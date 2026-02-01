Güzeldağ Kayak Merkezi'ne Sömestir Akını: Kar 1 Metreye Ulaştı

Güzeldağ Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinin son gününde 1 metre karla ziyaretçi akınına uğradı; öğrenciler, aileler ve çocuklar pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 19:02
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 19:13
Güzeldağ Kayak Merkezi'ne sömestir akını

Muş şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Güzeldağ Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinin son gününde yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. 2300 rakımlı merkezde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, özellikle öğrenciler ve aileler pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler karın tadını çıkardı

Kent merkezine yakın konumu ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken merkezde ziyaretçiler gün boyu karın keyfini yaşadı. Gün boyunca piste çıkan çocuklar ve gençler kızakla kayarak eğlenirken, aileler de kar manzarası eşliğinde vakit geçirdi. Özellikle öğrencilerin yoğunluk oluşturduğu merkezde zaman zaman pistlerde kalabalık yaşandı. Bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaparak karla kaplı doğayı fotoğrafladı.

Ziyaretçi görüşleri

Ertunç Kaymaz: "Bugün yarıyıl tatilinin son günü. Bu son günde kayak merkezine gelmek bizim için mantıklı bir seçim oldu. Tatilin son gününü ailemle birlikte kayak yaparak geçiriyoruz"

Fatma Kaymaz: "Bugün sömestir tatilinin son günü. Çocuklarla birlikte Muş Kayak Merkezi’ne geldik. Hava gayet güzel, ortam da çok keyifli. Çocuklar burada doyasıya eğleniyor. Yarın eğitim-öğretim yılına başlayacağız. Bugün için mutluyuz"

Sepideh Khanı: "Bu sene kayak merkezini keşfettim ama geçen yıl gelme fırsatım olmamıştı. Burası hem çocuklar hem de büyükler için eğlenmeye çok uygun, gerçekten güzel bir ortam var. Hava soğuk ama bu da ayrı bir keyif katıyor. Bu yüzden buraya gelip günü eğlenceli bir şekilde değerlendirmek istedim. Profesyonel kayak yapmadığım için çocuklar gibi kızaklarla kaymak da çok keyifli oldu. Benim için güzel bir hatıra oldu"

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

