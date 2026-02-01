Fatih Ürek Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Ürek, yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. 59 yaşındaki şarkıcı, bugün Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Katılım ve Fenalaşma

Cenazeye şarkıcı Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlhan, Murat Boz, Demet Akalın ile ablaları Selvi Ürek ve Nurgül Ürek’in yanı sıra sanat camiasından birçok isim katıldı. Kılınan cenaze namazı sırasında sanatçının kızı Selvi Ürek fenalaşarak baygınlık geçirdi; Ürek’e yakınları müdahalede bulundu.

Açıklamalar

Selami Şahin: "Çok iyi bir insandı, mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum"

Ahmet Selçuk İlhan: "3 ay boyunca tedavi sürecini bekledik ve güzel haber bekledik. Genç yaşta kaybettik. Allah sevenlerine sabır versin"

Murat Boz: "Üzgünüz, son görevimizi yapmaya geldik. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum"

Ürek’in ablası Selvi Ürek: "Biz aile olarak hep yaşayacağız onun için, gelen herkese çok teşekkür ederim. Biz vasiyetini yerine getireceğiz"

