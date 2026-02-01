İzmir'de Sağanak: 187 Su Baskınına Müdahale, Kriz Masası Kuruldu

İzmir'de sağanak alarmı: 187 su baskını ihbarına müdahale

Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından İzmir genelinde kuvvetli sağanak etkili oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri 500 araç ve bin 600 personelle sahada görev yaparken, 153 ve 185 çağrı hatlarına gelen toplam 187 su baskını ihbarına anında müdahale edildi. Belediye, yağışlara karşı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesinde kriz masası kurdu.

Metrekareye düşen yağış miktarları

Meteoroloji ölçüm istasyonlarından alınan verilere göre yağış miktarları şu şekilde kaydedildi: Çeşme 35,4 kg, Karaburun 28,6 kg, Urla 23,5 kg, Kemalpaşa 20,8 kg, Aliağa 20,6 kg, Buca 20,6 kg, Konak 18,2 kg. Saat 17.00'ye kadar 153 ve 185 Çağrı Merkezlerine toplam 187 su baskını ihbarı yapıldı; ilçe bazında en fazla ihbar Çeşme ve Bornova'dan geldi.

Kriz masası devrede

İzmir için verilen turuncu alarm üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi AKOM'da kriz masası kuruldu. Kriz masasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Uzun, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Onur Demirci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ile birim yöneticileri ve temsilcileri yer aldı. Sahadan gelen veriler, düzenli toplantılarla değerlendirildi ve ekipler yönlendirildi.

Dr. Hakan Uzun kriz masası toplantılarını takip ederek şunları söyledi: "Turuncu alarm üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kriz masası kurduk. Tüm birimlerimizle burada teyakkuz halindeyiz"

Vatandaşlara yaptığı çağrıda Uzun, "Yağışın gücünü dikkate alarak mümkün olduğunca yolculukların ertelenmesini, trafiğe çıkılmamasını, dere yatakları ve su baskını riski olan alanlardan uzak durulmasını rica ediyoruz. Her türlü olumsuzlukta HİM 153 ve 112 hatlarından bizlere ulaşabilirler. Tüm gücümüzle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uzun ayrıca, "Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar doğrultusunda ekiplerimizi hızla yönlendiriyoruz. Yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin bilgilendirmeyi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Ulaşımın aksamaması için yoğun tedbir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ana arterler, alt geçitler ve kavşaklarda ekipleri kritik noktalara konuşlandırarak trafik akışının güvenli sürmesini sağladı. Şehirlerarası ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergâhlarda da önlemler alındı; ekipler yolların açık tutulması için aralıksız çalıştı. Merkez ilçelerde yağış şiddeti azaldıkça göllenme yaşanan noktaların su tahliye çalışmaları tamamlandı, derelerin akışı normale döndü. Kent genelinde an itibarıyla trafiğe kapalı ana bir arter bulunmuyor, riskli noktalarda önleyici çalışmalar sürüyor.

Yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı'na su taşıyan Develi Çayı'nın yeniden akmaya başlaması havzada yüzeysel akışı artırdı.

Ekipler kritik noktalarda

Yağışın etkili olduğu saatlerde risk oluşturan noktalar önceliklendirilerek ekipler yoğun şekilde görevlendirildi. Özellikle müdahale yapılan noktalar: "Kemeraltı Havra Sokağı, Uzundere Otoban çıkışı, İsmail Sivri Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Bornova Kemalpaşa Caddesi, Menderes Maydanos Koyu, Menemen Novada AVM önü (geçici süreli trafik düzenlemesi)". Bu alanlarda su tahliyesi sağlanırken ulaşımın güvenli ve kontrollü şekilde devamı için tüm önlemler alındı.

İlçelerde yürütülen çalışmalar

Kent genelinde birçok noktada yol güvenliği ve ulaşımın sağlanması amacıyla müdahaleler gerçekleştirildi. Bornova Kemalpaşa Caddesi No: 263 önünde oluşan çukur nedeniyle güvenlik önlemleri alındı. Bayındır Zeytinova Mahallesi ulaşım yolunda afete bağlı göçük temizleme çalışmaları devam ediyor. Ödemiş Yılanlı Mahallesi'nde toprak kayması temizlenerek yol ulaşıma açıldı. Aliağa Çaltılıdere Mahallesi'nde mezarlık alanına moloz akışını önlemek için New Jersey bariyer döşeme çalışması tamamlandı.

Urla Barbaros-Kadıovacık arasındaki ulaşım yolunda oluşan çukurlar asfalt kırığı ile dolduruldu; Urla Balıklıova-Karaburun Küçükbahçe ulaşım yolunda yaklaşık 600 metrelik şarampol temizliği ve düzenleme çalışması yapılarak tıkanıklıklar giderildi. Dikili Çağlayan Mahallesi ana ulaşım yolu heyelan riskine karşı yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. Aliağa Bozköy Mahallesi Adalı Sokak'ta derin çukurlara dolgu çalışması yapılarak yol güvenliği sağlandı.

Tahtalı Barajı'nda sınırlı artış

Son yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 6,13 seviyesine yükseldi. Yetkililer, bu artışın olumlu olduğunu ancak kentin uzun vadeli su güvenliği için yeterli düzeyde olmadığını, baraj havzasına düzenli ve sürekli yağışın önem taşıdığını vurguladı.

