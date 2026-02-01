İstanbul'da 20 aylık bebek kaynar suyla yanarak vücudunun %27'si yandı

İstanbul'da 20 aylık bebeğin üzerine kaynar su döküldü: Vücudunun %27'si yandı

İstanbul'un Güngören ilçesinde iddiaya göre 23 Aralık günü evde su ısıtıcısından kaynar su devrilmesi sonucu 20 aylık bir çocuğun vücudunun yaklaşık %27'si yandı. İlk müdahalenin ardından minik hasta Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yanık ve Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

İlk müdahale ve merkezdeki tedavi süreci

Yakındaki bir hastanede ilk müdahalesi yapılan bebek, daha sonra yanık tedavisi için Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yanık ve Tedavi Merkezi'ne getirildi. Merkezde yapılan incelemede, yanıkların çoğunluğunun kollar ve bacaklarda olduğu ve toplam yanık oranının yaklaşık %27 olduğu belirlendi. Hastanın tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Yanık Merkezi Sorumlusu, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Arpacık merkez ve vaka hakkında şunları aktardı: "Yanık Merkezinin 2020 yılında, pandemi döneminde 14 yataklı olarak açıldığını belirten Doç. Dr. Mehmet Arpacık, \"10 yatağı 3’üncü düzey, yoğun bakım özelliğinde, 4 yatak da normal servis yatağı. 1 uzman, 2 pratisyen hekim, toplam 19 hemşire ve 5 personel, 1 sekreterle yaklaşık 5 yıldır yanık hastalarına hizmet veriyoruz. Hastamız yaklaşık 2 yaşında, evde sıcak su dökülmesi sonrası yüzde 27 oranında 2’nci derece yanıkla bir başka hastaneye başvurmuş. Oradan hastanemize getirdiler. Yanık alanlarının yaklaşık yüzde 80-90’ı konservatif tedavi dediğimiz kremlerle, yanık örtüleriyle, pansumanlarla düzeldi. Sıcak sıvı yanıkları genellikle 2’nci derece yanıklardır\" şeklinde konuştu."

Uzman uyarıları: Çocuk yanıkları önlenebilir

Doç. Dr. Mehmet Arpacık, yanık vakalarının büyük bölümünü çocukların oluşturduğuna dikkat çekti ve şu uyarılarda bulundu: "Dünyada da öyle aşağı yukarı Türkiye’de de tüm yanıkların yaklaşık yarısını çocuk yanıkları oluşturuyor. Bunların da büyük çoğunluğunu 5 yaş altı çocuklar oluşturuyor. 5 yaş altındaki çocukların yüzde 90’dan fazlası evde ve önlenebilir ev kazaları sonucu olan yanıklardır. Çocuk yanıklarını önlemek için önlemler almamız lazım. Medyaya hem sosyal medyaya hem ailelere hem eğiticilere çok önemli görevler düşüyor. Çocukların tek başına mutfağa alınmamasını özellikle öneriyoruz. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor; yanıkların birçoğu mutfakta veya yemek yenen, çay içilen yerlerde oluyor. Mümkünse 5 yaş altındaki çocukların ebeveynleri evde; masanın, sehpanın üzerine sıcak sıvıları, sıcak yemekleri koymasın. Eğer yanık alanı çok fazla değilse öncelikle 10-15 dakika akan musluk suyunun altına tutmalarını istiyoruz. Çok soğuk bir su, buz değil, oda sıcaklığında akan suyun altında tutmalarını istiyoruz. Bu ne yapıyor; oradaki ısıyı azaltıp yanığın derinleşmesini engelliyor. Temiz bir örtü üzerine örtüp en yakın sağlık kuruluşuna mümkünse bir çocuk yanık merkezine başvurmalarını rica ediyoruz."

Uzmanlar, küçük çocukların güvenliği için ev içi önlemlerin artırılmasını, sıcak sıvıların ulaşılmayacak yerlerde tutulmasını ve çocukların mutfaktan uzak tutulmasını vurguluyor.

