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Ayvalık'ta Zeytinlikte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir zeytinlikte çıkan yangın hızla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 22:20
Ayvalık'ta Zeytinlikte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Ayvalık İlçesinde Zeytinlik Yangını

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sahilkent Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan zeytinlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın ardından yangın ihbarı, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine yapıldı. Bölgeye, olay yerine 4 arazöz ve bir su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.

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