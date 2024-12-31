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Azerbaycan 2025'e Havai Fişek Gösterileriyle Girdi

Azerbaycan, yeni yıla havai fişek gösterileriyle merhaba derken Cumhurbaşkanı Aliyev barış ve istikrar vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 23:53
Azerbaycan 2025'e Havai Fişek Gösterileriyle Girdi

Azerbaycan 2025’e Giriş: Havai Fişeklerle Kutlama

Azerbaycan, 2025 yılına havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi. Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park’ta toplanan binlerce Azerbaycanlı, başkent Bakü semalarını aydınlatan etkileyici gösteriler eşliğinde yeni yıla girdi.

Bu kutlama, aynı zamanda 31 Aralık’ın Azerbaycanlıların Dayanışma Günü olarak kutlanması dolayısıyla çifte bir anlam taşıdı. Ancak Bakü’de yapılması planlanan konser programları, 25 Aralık’ta Rus hava sahasında açılan ateşle hasar gören uçak nedeniyle iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev’in Mesajı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, gece yarısına dakikalar kala yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında halkı yeni yıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü dolayısıyla kutladı. Aliyev, 2024’ü başarıyla sonlandırdıklarını belirterek, yıllık hedeflere başarıyla ulaştıklarını vurguladı.

Azerbaycan’ın geliştiğini ve uluslararası itibarının arttığını söyleyen Aliyev, askeri gücü ve ekonomisi artan Azerbaycan’ın istikrarlı ve güvenli bir ülke olduğunu ifade etti.

Ermenistan İle İlişkiler

Aliyev, Ermenistan ile ilişkilerine de dikkat çekerek, "Ermenistan’ın geniş kapsamlı silahlanması bölge için yeni bir tehdittir. Bu politikaya karşı defalarca uyardım. Güney Kafkasya’nın barış ve işbirliği bölgesi olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Halkın İtimadı ve Gelecek

Azerbaycan halkının bu yıl bir kez daha kendisine itimat gösterdiğini hatırlatan Aliyev, "Bu itimada layık olacağım. Ülkemizi inançla yönetiyoruz ve karşılaştığımız zorluklara rağmen yolumuzdan dönmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Azerbaycan, dünya güçlerinin etkisinin aksine toprak bütünlüğünü yeniden sağlayarak, egemenliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Azerbaycan, yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi. Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal...

Azerbaycan, yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi. Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta toplanan binlerce Azerbaycanlı, yeni yıla başkent semalarını aydınlatan havai fişek gösterileri eşliğinde girdi.

Azerbaycan, yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi. Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal...

Azerbaycan, yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi. Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta toplanan binlerce Azerbaycanlı, yeni yıla başkent semalarını aydınlatan havai fişek gösterileri eşliğinde girdi.

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