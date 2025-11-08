Azerbaycan 8 Kasım Zaferi'ni Bakü'de Askeri Geçit Töreniyle Kutladı

Türk ve Pakistan heyetlerinin katıldığı tören Azadlık Meydanı'nda gerçekleştirildi

Azerbaycan, Ermenistan işgaline son veren 2. Karabağ Savaşı'nın 5. yıl dönümünü başkent Bakü'de düzenlenen görkemli bir askeri geçit töreniyle kutladı. Tören, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Azadlık Meydanı'nda gerçekleşti.

Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif katıldı. Üç lider töreni birlikte izledi; milli marşların ardından 44 günlük savaşta şehit düşen askerler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Konuşmaların ardından, Türk askerlerinin de yer aldığı geçit töreninde Azerbaycan ordusunun kara, hava ve özel kuvvet unsurları sahne aldı. Törende 44 günlük savaşta kullanılan modern askeri teçhizat ve zırhlı araçlar sergilendi.

Geçitte ilk kez tanıtılan sistemler arasında Hero-120 ve SkyStriker Block 4 Taktiksel Dolaşım Mühimmatları ile beşinci nesil IceBreaker seyir füzesi kompleksi yer aldı. Hazar Denizi'ne demirleyen savaş gemileri gösteriye katılırken, Hava Kuvvetleri uçakları tören alanı üzerinde Azerbaycan bayrağı renkleriyle duman izi bıraktı.

Türkiye'yi temsilen törene Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komando Taburu, Bayraktar TB-2, AKINCI Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), EREN roket sistemi, TRG-300 Kasırga çok namlulu roketatar sistemi ve 6 F-16 savaş uçağı katıldı. Pakistan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin yer aldığı törende, Pakistan ve Çin ortak yapımı JF-17 savaş uçakları da gösteri yaptı.

İkinci Karabağ Savaşı başlığı altında hatırlatıldığı üzere; Azerbaycan ordusu 27 Eylül 2020'de karşı saldırıya geçerek 44 gün süren operasyonlarda 10 Kasım 2020'de sona eren süreçte 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyü Ermeni işgalinden kurtarmıştı. Anlaşma ile Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini boşaltacağını taahhüt etmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha önce 10 Kasım olarak belirlenen Zafer Günü tarihinin Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk gelmesi nedeniyle değiştirildiğini belirterek, Zafer Günü'nün Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım olarak kutlanmasına karar vermişti.

