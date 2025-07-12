Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Suriye Lideri Şara ile Enerji İşbirliğini Görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Suriye Başkanını Ağırladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’de resmi bir ziyaret için bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. İki liderin bakanlar ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirdiği görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından büyük önem taşıyor.

İlişkilerde Yeni Bir Dönem

Görüşmelerde, Aliyev, devrik Beşşar Esed rejiminin uzun yıllar boyunca Azerbaycan’a karşı dostane olmayan bir siyaset izlediğini vurguladı. Ancak, Suriye’deki yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte, işbirliğine olan bakış açısının önemli ölçüde genişlediğini belirtti. Bu durumu ilerletmek istediklerini ifade eden Aliyev, iki ülke ilişkilerinde yeni bir döneme girilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Enerji İşbirliği ve Gaz İhracı

Söz konusu toplantıda, özellikle enerji alanındaki işbirliğinin önemine dikkat çekildi. Suriye’nin ciddi enerji sıkıntıları ile karşı karşıya kaldığı ifade edilerek, Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye’ye ihraç edilmesine yönelik projenin yakın zamanda hayata geçirileceği bildirildi. Bu projenin, Suriye'nin enerji güvenliğine önemli katkı sunacağı kaydedildi.

Suriyeli Liderden Teşekkür

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Azerbaycan'ın Suriye’ye gösterdiği kardeşçe destek için Aliyev’e teşekkür etti. Eski rejimin pek çok ülkeyle olduğu gibi Azerbaycan ile de ilişkileri zedelediğini ifade eden Şara, artık ülkesinin Azerbaycan ile kapsamlı işbirliğine açık olduğunu söyledi.

Eğitim ve Kültürel İşbirliği Projeleri

Ayrıca, görüşmede eğitim, kültürel ve insani işbirliği konuları da gündeme geldi. Suriyeli öğrencilere Azerbaycan'da burs imkanı sağlanması ve tarihi ile kültürel anıtların restorasyonu gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerdeki yeniden inşa tecrübeleri, Suriye'nin çatışma sonrası yeniden inşa sürecine katkı sağlamak açısından dikkate alındı.

Görüşmelerin ardından Aliyev ve Şara daha sonra baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (solda), çalışma ziyareti kapsamında geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (solda), çalışma ziyareti kapsamında geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile görüştü.