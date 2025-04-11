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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Suriye Lideri Şara ile Görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Antalya Diplomasi Forumu'nda Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 19:04
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Suriye Lideri Şara ile Görüştü

Azerbaycan ve Suriye Liderlerinden Önemli Görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Bu görüşme, her iki ülkenin ilişkilerini derinleştirmek ve bölgesel meselelerde işbirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Aliyev ve Şara, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundular. Görüşmenin detayları, Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuna yansıtıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Global İletişim Ortağı'...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025) kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara (solda) ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Global İletişim Ortağı'...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025) kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara (solda) ile bir araya geldi.

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