Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Suriye Lideri Şara ile Görüştü

Azerbaycan ve Suriye Liderlerinden Önemli Görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Bu görüşme, her iki ülkenin ilişkilerini derinleştirmek ve bölgesel meselelerde işbirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Aliyev ve Şara, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundular. Görüşmenin detayları, Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuna yansıtıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025) kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara (solda) ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025) kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara (solda) ile bir araya geldi.