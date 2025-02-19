Azerbaycan'da Asya Parlamenter Asamblesi 15. Genel Kurulu Gerçekleşti

Azerbaycan'da Asya Parlamenter Asamblesi 15. Genel Kurulu Yapıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 15. Genel Kurulu gerçekleştirildi. Azerbaijan Milli Meclisinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, "Asya'da çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesinde parlamento diplomasisinin rolü" teması ön plana çıktı. Toplantıya, 35 ülkeden 280 parlamenter katıldı.

Sahibe Gafarova'nın Açılış Konuşması

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, günümüz uluslararası siyaseti ve dünyanın karşılaştığı zorlukları vurguladı. Gafarova, çok taraflı işbirliğinin önemine dikkat çekerek, insani krizler, çatışmalar, yoksulluk gibi sorunların modern uluslararası ilişkilerde etkinlik sorununu arttırdığını belirtti.

Uluslararası Krizler ve Çok Taraflı İşbirliği

Gafarova, dünya genelindeki siyasi bölünmelere ve artan gerginliklere değinerek, uluslararası hukukun normlarına saygı gösterilmesinin ve çok taraflı sistemin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. "Bir devletin çıkarlarını diğerinin üstünde tutan tek taraflı yaklaşımların reddedilmesi gereken bir sisteme ihtiyaç var" dedi.

Önemli Katılımcılar

Toplantıda, Bahreyn Danışma Meclisi Başkanı Ali bin Salih el-Salih, Butan Ulusal Meclisi Başkanı Lungten Dorji, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, Türkiye'yi TBMM heyeti, APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen başkanlığında temsil etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 15. Genel Kurulu yapıldı. Azerbaycan Milli Meclisinin ev sahipliğinde, "Asya'da çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesinde parlamento diplomasisinin rolü" temasıyla düzenlenen toplantıya 35 ülkeden 280 parlamenter katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 15. Genel Kurulu yapıldı. Azerbaycan Milli Meclisinin ev sahipliğinde, "Asya'da çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesinde parlamento diplomasisinin rolü" temasıyla düzenlenen toplantıya 35 ülkeden 280 parlamenter katıldı.