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Azerbaycan'da Mayın Patlaması: 4 Yaralı

Gazah'ta meydana gelen mayın patlamasında bir astsubay ve 3 arama uzmanı yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:01
Azerbaycan'da Mayın Patlaması: 4 Yaralı

Azerbaycan'da Mayın Patlaması Olayı

Azerbaycan'ın Gazah iline bağlı Kızılhacılı köyünde, Ermenistan askerleri tarafından döşenen bir mayının patlaması sonucunda bir astsubay ve üç mayın arama uzmanı yaralandı.

Olay, Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamayla duyuruldu. Patlama, Kızılhacılı köyü kırsalında gerçekleşti ve yaralılar arasında Azerbaycan Sınır Hizmeti astsubayı ile bir ANAMA çalışanı bulunuyor. Yaralananlar, arazide mayın arama çalışmaları sırasında patlama ile karşılaştılar.

Açıklamada ayrıca, iki ANAMA çalışanının da şarapnel parçalarından yaralandığı bilgisi yer aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, duruma ilişkin soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

Azerbaycan'ın, işgalden kurtardığı bölgelerde, Ermeni güçlerince yerleştirilen yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin edilmektedir.

İlgili istatistiklere göre, 2. Karabağ Savaşı'nın sona erdiği tarihten bu yana mayın patlamaları sonucu 66 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi de yaralandı.

Patlamanın meydana geldiği Kızılhacılı köyü, uzun süre Ermenistan işgali altında kalmış ve 24 Mayıs'ta Azerbaycan'a geri verilmiştir.

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