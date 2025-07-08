Azerbaycan'da Uluslararası Sivil Savunma Teşkilatı'nın 58. Toplantısı Gerçekleşiyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Uluslararası Sivil Savunma Teşkilatı (ICDO) Yürütme Kurulu'nun 58. Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek toplantıya, ICDO üyesi ülkelerin afet ve acil durum yönetiminden sorumlu kurumlarının üst düzey yetkilileri katılmakta.

Toplantıya, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'un ev sahipliği yapmasıyla birlikte, Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov da yer aldı.

İki günlük program kapsamında, ICDO'nun mali ve idari raporlarının sunulması, orta vadeli öncelikler, hedefler ve faaliyet alanlarının belirlenmesi ile uluslararası işbirliğini güçlendirmeye yönelik eylem planının ele alınması bekleniyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Uluslararası Sivil Savunma Teşkilatı (ICDO) Yürütme Kurulu'nun 58. Toplantısı yapılıyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Uluslararası Sivil Savunma Teşkilatı (ICDO) Yürütme Kurulu'nun 58. Toplantısı yapılıyor.