Azerbaycan'dan Gelen Uçak Yangın Söndürme Çalışmalarına Katıldı

Azerbaycan'dan Yangın Söndürmeye Destek

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gönderilen Be-200 tipi amfibi uçak, Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak üzere bölgeye ulaştı.

Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan Açıklama

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, amfibi uçağın yangın söndürme faaliyetlerine katıldığına dair resmi bir açıklama yaptı. Bu destek, yangınla mücadeledeki uluslararası dayanışmanın bir örneği olarak değerlendiriliyor.

İki Liderin Telefon Görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Aliyev'in bir yangın söndürme uçağını Türkiye'ye tahsis ettiklerini ifade ettikleri belirtildi.

Diğer Yangınlarda da Görev Aldı

Geçtiğimiz günlerde, bu amfibi uçak Muğla, Bolu ve Manisa'daki orman yangınlarını söndürmek için de etkin bir şekilde kullanılmıştı. Uluslararası iş birliği ve yardımlar, bu tür afetlerle mücadelede büyük önem taşımaktadır.