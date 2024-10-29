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Azerbaycan'dan Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:32
Azerbaycan'dan Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Kutlama Mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı içten bir şekilde kutladı. Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu özel günde Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, cumhuriyetin kuruluş mücadelesinde şehit ve gazilerini saygı ile andı.

Kardeşlik Vurgusu

Yayımlanan mesajda, "Bölgede ve dünyada adaletin ve kalkınmanın beşiği olan Türkiye Cumhuriyeti, aynı zamanda bölgede ve uluslararası düzeyde tekrarı olmayan Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ilelebet yaşayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

101. kuruluş yıl dönümünde bu anlamlı kutlama, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının bir göstergesi oldu.

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