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Azerbaycan Hava Yolları Astrahan Uçuşlarını Durdurdu

Azerbaycan Hava Yolları, Rusya'nın Astrahan şehirine uçuşlarını süresiz olarak durdurdu. Uçuş güvenliği nedeniyle karar alındı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:16
Azerbaycan Hava Yolları Astrahan Uçuşlarını Durdurdu

Azerbaycan Hava Yolları Uçuşları Durdurdu

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Rusya'nın Astrahan şehrine olan uçuşlarını durdurdu. Şirketten yapılan resmi açıklamada, Astrahan hava sahasının sürekli olarak kapatılmasının, uçuş güvenliğini tehlikeye attığı ve bu nedenle Bakü-Astrahan-Bakü seferlerinin süresiz olarak iptal edildiği belirtildi.

Uçuş Güvenliği Öncelikli

AZAL'ın bu kararı, 25 Aralık 2024'te Azerbaycan'a ait bir yolcu uçağının, Rus hava sahasında maruz kaldığı ateş sonucu hasar görmesi ve Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi olayına dayanıyor. Bu üzücü olayın ardından, şirket, Rusya'nın bazı şehirlerine yönelik uçuşları durdurma kararı aldı.

Diğer İptaller

AZAL tarafından iptal edilen diğer uçuş noktaları arasında Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni, Mahaçkale, Saratov, Nijni Novgorod ve Vladikavkaz yer alıyor.

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