Azerbaycan Hava Yolları Uçağı Kazakistan'da Düştü

Azerbaycan Hava Yolları'na Ait Uçak Kazakistan'da Düştü

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) bünyesindeki bir uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında trajik bir kaza geçirdi. Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçağın düşüşü, hava trafiği için endişe verici bir durum oluşturdu.

Uçakta Bulunan Yolcular ve Mürettebat

Uçakta yapılan ilk belirlemelerde, 67 yolcu ile 5 mürettebat bulunduğu ifade edildi. Kaza ile ilgili detayların gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Kaza Nedeni ve Açıklamalar

AZAL tarafından yapılan resmi açıklamada, uçağın kuş sürüsüne çarptığı ve bu sebeple kazanın meydana geldiği belirtildi. Kazanın detaylarına dair daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı aktarıldı.

Olayla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştüğü bildirildi.

Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştüğü bildirildi.