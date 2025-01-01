Azerbaycan, İran Maslahatgüzarını Çağırdı: İfade Özgürlüğü Tartışmaları Derinleşiyor

Azerbaycan, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Seyit Cafer Meryan'ı, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Hasan Ameli'nin Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Maslahatgüzar Meryan, bahsi geçen durum hakkında izahat vermek üzere bakanlığa davet edildi. Ameli'nin İran Devlet Televizyonu’nda katıldığı bir programda, Azerbaycan'ı hedef alan suistimallerde bulunması, bu çağrının gerekçelerinden biri olarak öne çıktı.

Ayrıca, Meryan'a, son zamanlarda İran halkının Azerbaycan'a karşı kışkırtılmak istendiği vurgulandı. Bu duruma ilişkin duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Bakanlık, İran'daki Azerbaycan karşıtı propagandaların, Azerbaycan ve İran ilişkilerinin ruhuna ve iki ülkenin belirlediği hedef ve görevlere uymadığını kaydederek, ilgili provokasyonlara son verilmesi uyarısında bulunuldu.