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Azerbaycan Ordusu, Entelektüel Yetenek Birimi Kurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, orduya entelektüel potansiyel kazandırmak için yeni bir birim kurdu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 12:17
Azerbaycan Ordusu, Entelektüel Yetenek Birimi Kurdu

Azerbaycan Ordusunda Entelektüel Yetenek Birimi Kuruldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ordunun yeteneklerini artırmak için "Entelektüel Yetenek Birimi"ni oluşturduğunu resmi olarak duyurdu.

Yüksek Yeteneğe Sahip Askerler Görev Alacak

Bakanlık açıklamasında, bu birimin Azerbaycan Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstereceği belirtildi. Birim, yüksek yeteneğe sahip erlerden oluşacak.

Seçim Kriterleri

Bu birimde görev alacak askerler için bazı seçim kriterleri belirlendi. Başvuru sahiplerinin:

  • Üniversite sınavında 600 ve üzeri puan almış olmaları
  • Yerli ve uluslararası olimpiyatlarda derece elde etmeleri
  • Times Higher Education ve Shanghai Rankingdeki ilk 500 üniversiteden mezun olmaları

Bilişim Teknolojileri Alanında Uzmanlık

Belirlenen kriterlere uygun gençler, bilişim teknolojileri gibi alanlarda özel yeteneklere sahip olanlar arasından seçilerek Entelektüel Yetenek Birimi'ne dahil edilecek. Bu sayede, gençler fiili askerlik hizmetleri sırasında mesleki deneyim kazanma fırsatı bulacaklar.

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