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Malatya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem: Vali ve Belediye Başkanı'ndan Açıklamalar

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali ve Belediye Başkanı'ndan geçmiş olsun mesajları.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 21:00
Malatya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem: Vali ve Belediye Başkanı'ndan Açıklamalar

Malatya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, sarsıntı 20.20'de kaydedildi ve merkez üssü Doğanşehir olarak belirlendi. Deprem, 9,75 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD ayrıca, depreme ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi. Sarsıntı, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman'da da hissedildi. Bazı vatandaşların deprem sonrası evlerinden dışarı çıktıkları gözlemlendi.

Valilerden Geçmiş Olsun Açıklamaları

Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Şu ana kadar ulaşan herhangi bir olumsuz durum olmadığını ve saha taramalarının sürdüğünü belirtti. Vali Yavuz, sosyal medya üzerinden de, "İlimiz Doğanşehir merkezli meydana gelen 4,6 büyüklüğünde depremde ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im bütün afetlerden milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise, Doğanşehir merkezli depremin Adıyaman merkezi ve ilçelerinde de hissedildiğini belirterek, "Şu an için kentimizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. İlgili birimlerimize herhangi bir ihbar söz konusu değil. Ekiplerimiz saha taramasını gerçekleştiriyor. Çok şükür şu an için herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm Adıyaman ve Malatya'ya geçmiş olsun diliyorum." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de sosyal medya aracılığıyla, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Er, "Olası olumsuz durumların yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malatya Doğanşehir merkezli deprem Adıyaman merkezi ve ilçelerinde de hissedildi. Paniğe kapılan...

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