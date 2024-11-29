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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek Mesajı: Gazze Soykırımı Cezalandırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Gazze soykırımının cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek Mesajı: Gazze Soykırımı Cezalandırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Soykırımı İçin Cezalandırma Çağrısında Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Gazze soykırımının uluslararası hukuk normları içerisinde cezalandırılması gerekmektedir," ifadesini kullandı. Erdoğan, Filistin-İsrail meselesinin adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrar sağlanamayacağını vurguladı.

Filistinli kardeşlerin haklı davasına destek

Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, baskıya, işgale, zulme ve soykırıma maruz kalan Filistinlilerin haklı davalarına olan desteklerini en güçlü duygularla ifade etti. Ayrıca, Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 bin masum Filistinlinin şehit düştüğünü hatırlatarak, insani yardımların güvenli ve sürekli bir şekilde ulaşmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin yardımları ve çözüm önerileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimize bugüne kadar 86 bin ton insani yardım gönderdik. Kış mevsimi gelmeden önce bölgedeki mazlumlara yönelik yardımlarımızı arttırarak sürdürmekteyiz," dedi. Ayrıca, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanması için gerekli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin kararlılığı

Erdoğan, Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğunu ifade ederek, Filistin halkına ve haklı mücadelesine verdikleri desteğin kararlılıkla süreceğini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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