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Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan Tunceli'deki Şehit Askerler İçin Taziye Mesajı

Zakir Hasanov, Tunceli'deki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı gönderdi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 10:17
Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan Tunceli'deki Şehit Askerler İçin Taziye Mesajı

Azerbaycan'dan Tunceli'deki Şehit Askerler İçin Taziye Mesajı

Azerbaycan'ın Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kazada şehit olan 4 asker için taziye mesajı yayınladı.

Taziye Mesajı İçinde Duygularını Paylaştı

Hasanov, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'ya bir taziye mesajı göndererek, bu tür olayların acısının sadece etkilediği aileleri değil, tüm bir ulusu sarstığını belirtti.

Üzüntü ve Şifa Temennisi

Azerbaycan Savunma Bakanı, mesajında, "4 askerin kaza nedeniyle şehit olmasından son derece üzgünüm. Sizin acınız bizim acımızdır" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, hayatını kaybeden askerlerin yakınlarının ve sevenlerinin acısını paylaştığını vurguladı ve yaralı askerler için şifa dileklerinde bulundu.

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