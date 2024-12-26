Azerbaycan, Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Yas Tutuyor

Azerbaycan, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi sonucu yaşamını yitirenler için yas tutuyor.