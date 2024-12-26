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Azerbaycan Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Yas Tutuyor

Azerbaycan, kazada hayatını kaybedenler için 1 günlük milli yas ilan etti. Bayraklar yarıya indirildi ve saygı duruşu yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:24
Azerbaycan Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Yas Tutuyor

Azerbaycan, Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Yas Tutuyor

Azerbaycan, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi sonucu yaşamını yitirenler için yas tutuyor.

, uçak kazasında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle 1 günlük milli yas ilan etti. Bu kapsamda, ülkede kamu binalarındaki ve meydanlardaki bayraklar yarıya indirildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Azerbaycan'daki Türk şehitliklerinde de bayraklar yarıya indirildi. Hayatını kaybedenler için ülke genelinde yerel saatle 12.00'de 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Bu esnada trafikteki sürücüler korna çaldı.

Ayrıca camilerde uçak kazasında hayatını kaybedenler için dualar edildi. Milli yas nedeniyle ülke genelindeki tüm eğlence etkinlikleri iptal edildi ve televizyonlardaki eğlence programları kaldırıldı.

Kazakistan'daki Uçak Kazası

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan toplam 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi...

Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle meydana gelen can kayıpları dolayısıyla Azerbaycan'da 1 günlük milli yas ilan edildi. Ülkede kamu binalarındaki ve meydanlardaki bayraklar yarıya indirildi.

Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi...

Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle meydana gelen can kayıpları dolayısıyla Azerbaycan'da 1 günlük milli yas ilan edildi. Ülkede kamu binalarındaki ve meydanlardaki bayraklar yarıya indirildi.

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