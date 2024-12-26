Azerbaycan, Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Yas Tutuyor
Azerbaycan, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi sonucu yaşamını yitirenler için yas tutuyor.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Azerbaycan'daki Türk şehitliklerinde de bayraklar yarıya indirildi. Hayatını kaybedenler için ülke genelinde yerel saatle 12.00'de 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Bu esnada trafikteki sürücüler korna çaldı. Ayrıca camilerde uçak kazasında hayatını kaybedenler için dualar edildi. Milli yas nedeniyle ülke genelindeki tüm eğlence etkinlikleri iptal edildi ve televizyonlardaki eğlence programları kaldırıldı. Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan toplam 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti. Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle meydana gelen can kayıpları dolayısıyla Azerbaycan'da 1 günlük milli yas ilan edildi. Ülkede kamu binalarındaki ve meydanlardaki bayraklar yarıya indirildi. Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle meydana gelen can kayıpları dolayısıyla Azerbaycan'da 1 günlük milli yas ilan edildi. Ülkede kamu binalarındaki ve meydanlardaki bayraklar yarıya indirildi.
Kazakistan'daki Uçak Kazası
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Azerbaycan'daki Türk şehitliklerinde de bayraklar yarıya indirildi. Hayatını kaybedenler için ülke genelinde yerel saatle 12.00'de 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Bu esnada trafikteki sürücüler korna çaldı.
Ayrıca camilerde uçak kazasında hayatını kaybedenler için dualar edildi. Milli yas nedeniyle ülke genelindeki tüm eğlence etkinlikleri iptal edildi ve televizyonlardaki eğlence programları kaldırıldı.
Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan toplam 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.
Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle meydana gelen can kayıpları dolayısıyla Azerbaycan'da 1 günlük milli yas ilan edildi. Ülkede kamu binalarındaki ve meydanlardaki bayraklar yarıya indirildi.
Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle meydana gelen can kayıpları dolayısıyla Azerbaycan'da 1 günlük milli yas ilan edildi. Ülkede kamu binalarındaki ve meydanlardaki bayraklar yarıya indirildi.