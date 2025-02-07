Azerbaycan, Ukrayna'ya 1 Milyon Dolarlık İnsani Yardım Gönderdi

Azerbaycan'dan Ukrayna'ya İnsani Yardım

Azerbaycan, Ukrayna'ya elektrik malzemeleri içeren önemli bir insani yardım gönderdi. Azerbaycan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 1 milyon dolar değerinde kablo ve trafoların bulunduğu malzemelerin, Sumgayıt Teknoloji Parkı'ndan Ukrayna'ya yola çıktığı belirtildi.

Yardımın Amacı

Söz konusu malzemelerin, Ukrayna'da savaştan etkilenen bölgelerde elektrik altyapısının düzenli hale getirilmesi amacıyla kullanılacağı ifade edildi. Bu yardım, Azerbaycan'ın zor günler geçiren Ukrayna halkına yönelik katkılarından sadece bir tanesidir.

Azerbaycan'ın Destek Faaliyetleri

Azerbaycan, savaş döneminde Ukrayna'ya şimdiye kadar 40 milyon doların üzerinde insani yardım sağlamıştır. Bu tür yardımlar, iki ülke arasındaki dayanışmanın önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.