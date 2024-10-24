Azerbaycan, Ulaşım Koridorlarına Yatırım Yapacak

Azerbaycan'ın Ulaşım Yatırımları

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Avrasya'nın önemli ulaşım ve lojistik merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı. Aliyev, "Doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım koridorları Azerbaycan'dan geçmektedir. Azerbaycan üzerinden yapılan taşımacılığın keskin artışını göz önünde bulundurarak, bu koridorların kapasitesini artırmak için ek yatırımlar yapıyoruz," şeklinde ifade etti.

BRICS Zirvesi'nde Açıklamalar

Aliyev, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nin "Genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuştu. Ayrıca, Azerbaycan'ın uluslararası ilişkilerde çok taraflılık ilkesini aktif olarak desteklediğini belirterek, bu durumu 2020-2023 döneminde Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanlığında gösterdiğini kaydetti.

Modern Ulaşım Altyapısı

Aliyev, Azerbaycan'ın ulaşım altyapısının modernize edildiğini vurguladı. "Azerbaycan, Avrasya'nın önemli ulaşım ve lojistik merkezlerinden biri haline geldi. Ulaşım koridorlarının kapasitesini artırmak için gerekli yatırımlar yapıyoruz," dedi. Ayrıca, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihleri arasında BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacağını belirterek, "İklim değişikliği ve küresel güvenlik konularında karşılıklı anlayış sağlamak için çabalayacağız," şeklinde konuştu.