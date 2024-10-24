DOLAR
34,24 0,07%
EURO
37,07 -0,17%
ALTIN
3.015,51 -0,8%
BITCOIN
2.294.335,04 -0,5%

Azerbaycan, Ulaşım Koridorlarına Yatırım Yapacak

Cumhurbaşkanı Aliyev, ulaşım koridorlarının kapasitesini artırmak amacıyla ek yatırımlar yaptıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:51
Azerbaycan, Ulaşım Koridorlarına Yatırım Yapacak

Azerbaycan'ın Ulaşım Yatırımları

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Avrasya'nın önemli ulaşım ve lojistik merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı. Aliyev, "Doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım koridorları Azerbaycan'dan geçmektedir. Azerbaycan üzerinden yapılan taşımacılığın keskin artışını göz önünde bulundurarak, bu koridorların kapasitesini artırmak için ek yatırımlar yapıyoruz," şeklinde ifade etti.

BRICS Zirvesi'nde Açıklamalar

Aliyev, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nin "Genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuştu. Ayrıca, Azerbaycan'ın uluslararası ilişkilerde çok taraflılık ilkesini aktif olarak desteklediğini belirterek, bu durumu 2020-2023 döneminde Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanlığında gösterdiğini kaydetti.

Modern Ulaşım Altyapısı

Aliyev, Azerbaycan'ın ulaşım altyapısının modernize edildiğini vurguladı. "Azerbaycan, Avrasya'nın önemli ulaşım ve lojistik merkezlerinden biri haline geldi. Ulaşım koridorlarının kapasitesini artırmak için gerekli yatırımlar yapıyoruz," dedi. Ayrıca, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihleri arasında BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacağını belirterek, "İklim değişikliği ve küresel güvenlik konularında karşılıklı anlayış sağlamak için çabalayacağız," şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da 'Intifada' Söylemi İçin Hapis Cezası İstemi
2
Osmaneli'de Atatürk Köşesi Açıldı
3
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama
4
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar Küresel Kurum Reformunu Savundu
5
Filistin Başbakanı Mustafa ve Japonya Dışişleri Bakanı İvaya'nın Gazze Üzerine Yapılan Görüşmeleri
6
Kırklareli'nde Kaçak Hayvan Ticareti
7
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Asker Göndermesine Tepki Gösterdi

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek