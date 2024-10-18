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Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da Bir Araya Geldi

Ceyhun Bayramov ve Ararat Mirzoyan, barış anlaşması için İstanbul'da görüştü.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 21:56
Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da Bir Araya Geldi

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da Toplandı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İstanbul'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bölgesel İşbirliği Platformu Toplantısı

Görüşme, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformunun 3. toplantısı çerçevesinde yapıldı. İki bakanın bir araya gelmesi, bölgedeki barış ve işbirliği açısından büyük önem taşıyor.

Barış ve Anlaşma Üzerine Mutabakat

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, iki tarafın Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ve karşılıklı devletler arası ilişkilerin tesis edilmesine yönelik anlaşmanın bir an önce sonuçlandırılması konusunda daha fazla çaba harcama hususunda görüştüğü kaydedildi.

Türkiye'ye Teşekkür

Bakanlar, İstanbul'daki misafirperverliği nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Bu durum, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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