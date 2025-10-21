Azerbaycan ve Ermenistan Parlamento Başkanları Cenevre'de Görüştü — PAB 151

Azerbaycan ve Ermenistan Parlamento Başkanları Cenevre'de Görüştü

Görüşme PAB 151 Genel Kurul Toplantısı çerçevesinde gerçekleşti

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Görüşmenin, Parlamentolararası Birlik (PAB) 151. Genel Kurul Toplantısı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantıda taraflar, bölgede barış ve istikrar için diyalog kanallarının açık tutulmasının önemini vurguladı.

Gafarova ve Simonyan, Washington zirvesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan anlaşmalardan ve ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik atılan adımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Taraflar ayrıca, iki ülke arasındaki yapıcı diyaloğun sürdürülmesinin önemine dikkat çekerek, parlamento düzeyinde güven artırıcı önlemleri desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova (sağda) ile Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan (solda), İsviçre'nin Cenevre kentinde Parlamentolararası Birlik (PAB) 151. Genel Kurul Toplantısı çerçevesinde görüştü.