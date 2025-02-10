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Azerbaycan ve Gabon ile İki Yeni Anlaşma Resmi Gazete'de Yayınlandı

Azerbaycan ve Gabon ile yapılan iki milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 08:11
Azerbaycan ve Gabon ile İki Yeni Anlaşma Resmi Gazete'de Yayınlandı

Azerbaycan ve Gabon ile İki Yeni Anlaşma Resmi Gazete'de Yayınlandı

Azerbaycan ve Gabon ile gerçekleştirilen iki milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Göç Alanında İşbirliği Anlaşması

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Ankara ile Bakü arasında, 6 Haziran 2024'te başkentte imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göç Alanında İşbirliği Anlaşması" onaylandı. Bu anlaşma ile birlikte, özellikle düzensiz göçle mücadele konusundaki karşılıklı işbirliğinin önemi vurgulanarak göç alanında işbirliği yapılması hedeflenmektedir.

Diplomatik Temsilcilikler için Arsa Takası Protokolü

Gabon ile yapılan diğer anlaşma ise 3 Mart 2024'de Antalya'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol" olarak dikkat çekiyor. Bu protokol, iki ülkenin dostane ilişkilerini daha da geliştirmek amacıyla Ankara ve Libreville'deki diplomatik temsilciliklerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda anlaşma sağlamaktadır.

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