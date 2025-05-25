Azerbaycan ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Bakü'de Bir Araya Geldi

Azerbaycan ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Bakü'de Toplandı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Azerbaycan’da düzenlenen toplantıda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sybiha, her gün süren çatışmalara rağmen “Ukrayna, yenilmiyor” Sybiha, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Azerbaycan'ın Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesindeki desteklerinin önemine değindi. “Ukrayna’nın bağımsızlık mücadelesinde Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğimizi kararlılıkla tanıması ve desteklemesi bizim için önemlidir.” şeklinde konuştu. Ekonomik ilişkilerin önemi hakkında da bilgi veren Sybiha, “Ukrayna-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinde Rusya işgali öncesindeki döneme geri dönmek istiyoruz.” dedi. Savaş sonrasındaki yeniden inşa sürecinin de büyük bir yatırım fırsatı olacağını belirten Sybiha, Azerbaycan ile işbirliği umudunu dile getirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı, Azerbaycan’ın sağladığı insani yardımlar için teşekkür ederek, “Savaşın ilk günlerinden itibaren Azerbaycan’ın sağladığı insani yardımların değeri çok büyük” Barış görüşmelerine de değinen Sybiha, “Barışı sağlamak için Rusya’ya baskıların devam etmesi gerekiyor.” dedi. İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerin önemine dikkat çekti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise iki ülkenin stratejik müttefik olduğunu belirterek, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini tanıyoruz ve destekliyoruz.”; dedi. Bayramov, geçmişte Azerbaycan işgal altındayken Ukrayna’nın verdiği desteği hatırlattı. Ticari ilişkilerin etkilenmesine de değinen Bayramov, “2021’de ticaret hacmimiz 1 milyar dolardı. 2022’de 600 milyon dolara, 2023’te ise 250 milyon dolara düştü.” Dedi ve 2024 için %30 artış beklediklerini belirtti. Son olarak, Bayramov savaşın sona ermesi için ateşkes çağrısında bulunarak, “En büyük arzumuz savaşın bitmesidir. Bu, en önemli konudur.” ifadelerini kullandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha (solda) temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda) ile görüştü. Başbaşa ve heyetler arası görüşme sonrası Bayramov ile Sybiha, ortak basın toplantısı düzenledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha (solda) temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda) ile görüştü. Başbaşa ve heyetler arası görüşme sonrası Bayramov ile Sybiha, ortak basın toplantısı düzenledi.
İki Ülke Arasındaki İşbirliği
Azerbaycan'ın Yardımları ve Barış Çağrısı
Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları
Sybiha, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Azerbaycan'ın Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesindeki desteklerinin önemine değindi. “Ukrayna’nın bağımsızlık mücadelesinde Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğimizi kararlılıkla tanıması ve desteklemesi bizim için önemlidir.” şeklinde konuştu.
Ekonomik ilişkilerin önemi hakkında da bilgi veren Sybiha, “Ukrayna-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinde Rusya işgali öncesindeki döneme geri dönmek istiyoruz.” dedi. Savaş sonrasındaki yeniden inşa sürecinin de büyük bir yatırım fırsatı olacağını belirten Sybiha, Azerbaycan ile işbirliği umudunu dile getirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Azerbaycan’ın sağladığı insani yardımlar için teşekkür ederek, “Savaşın ilk günlerinden itibaren Azerbaycan’ın sağladığı insani yardımların değeri çok büyük” Barış görüşmelerine de değinen Sybiha, “Barışı sağlamak için Rusya’ya baskıların devam etmesi gerekiyor.” dedi. İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerin önemine dikkat çekti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise iki ülkenin stratejik müttefik olduğunu belirterek, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini tanıyoruz ve destekliyoruz.”; dedi. Bayramov, geçmişte Azerbaycan işgal altındayken Ukrayna’nın verdiği desteği hatırlattı. Ticari ilişkilerin etkilenmesine de değinen Bayramov, “2021’de ticaret hacmimiz 1 milyar dolardı. 2022’de 600 milyon dolara, 2023’te ise 250 milyon dolara düştü.” Dedi ve 2024 için %30 artış beklediklerini belirtti. Son olarak, Bayramov savaşın sona ermesi için ateşkes çağrısında bulunarak, “En büyük arzumuz savaşın bitmesidir. Bu, en önemli konudur.” ifadelerini kullandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha (solda) temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda) ile görüştü. Başbaşa ve heyetler arası görüşme sonrası Bayramov ile Sybiha, ortak basın toplantısı düzenledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha (solda) temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda) ile görüştü. Başbaşa ve heyetler arası görüşme sonrası Bayramov ile Sybiha, ortak basın toplantısı düzenledi.
Barış görüşmelerine de değinen Sybiha, “Barışı sağlamak için Rusya’ya baskıların devam etmesi gerekiyor.” dedi. İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerin önemine dikkat çekti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise iki ülkenin stratejik müttefik olduğunu belirterek, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini tanıyoruz ve destekliyoruz.”; dedi. Bayramov, geçmişte Azerbaycan işgal altındayken Ukrayna’nın verdiği desteği hatırlattı.
Ticari ilişkilerin etkilenmesine de değinen Bayramov, “2021’de ticaret hacmimiz 1 milyar dolardı. 2022’de 600 milyon dolara, 2023’te ise 250 milyon dolara düştü.” Dedi ve 2024 için %30 artış beklediklerini belirtti.
Son olarak, Bayramov savaşın sona ermesi için ateşkes çağrısında bulunarak, “En büyük arzumuz savaşın bitmesidir. Bu, en önemli konudur.” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha (solda) temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda) ile görüştü. Başbaşa ve heyetler arası görüşme sonrası Bayramov ile Sybiha, ortak basın toplantısı düzenledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha (solda) temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda) ile görüştü. Başbaşa ve heyetler arası görüşme sonrası Bayramov ile Sybiha, ortak basın toplantısı düzenledi.