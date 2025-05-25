Azerbaycan ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Bakü'de Bir Araya Geldi

Barış görüşmelerine de değinen Sybiha, “Barışı sağlamak için Rusya’ya baskıların devam etmesi gerekiyor.” dedi. İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerin önemine dikkat çekti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise iki ülkenin stratejik müttefik olduğunu belirterek, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini tanıyoruz ve destekliyoruz.”; dedi. Bayramov, geçmişte Azerbaycan işgal altındayken Ukrayna’nın verdiği desteği hatırlattı.

Ticari ilişkilerin etkilenmesine de değinen Bayramov, “2021’de ticaret hacmimiz 1 milyar dolardı. 2022’de 600 milyon dolara, 2023’te ise 250 milyon dolara düştü.” Dedi ve 2024 için %30 artış beklediklerini belirtti.

Son olarak, Bayramov savaşın sona ermesi için ateşkes çağrısında bulunarak, “En büyük arzumuz savaşın bitmesidir. Bu, en önemli konudur.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha (solda) temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda) ile görüştü. Başbaşa ve heyetler arası görüşme sonrası Bayramov ile Sybiha, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha (solda) temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda) ile görüştü. Başbaşa ve heyetler arası görüşme sonrası Bayramov ile Sybiha, ortak basın toplantısı düzenledi.