AZERTAC'ın 105. Yılı Laçın'da Kutlandı: Medya ve İş Birliği Teması Öne Çıktı

AZERTAC'ın 105. Yılı Laçın'da Kutlandı

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın (AZERTAC) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, işgalden kurtarılan Laçın şehrinde "İş Birliğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği" başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

Medyanın Geleceği Ele Alındı

3. Şuşa Global Medya Forumu çerçevesinde düzenlenen bu etkinlik, sektördeki önde gelen haber ajanslarının üst düzey yöneticilerini, medya temsilcilerini ve alanındaki uzmanları bir araya getirdi. Toplantıda, alanın karşılaştığı güncel meydan okumalar ile teknolojik gelişmelerin medya üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alındı.

Etkinliğe katılanlar, medya iş birliğinin güçlendirilmesi ve sektörün geleceği hakkında önemli fikir alışverişinde bulundu. Anadolu Ajansı gibi önemli oyuncuların katılımıyla zenginleşen tartışmalar, katılımcılar arasında etkileşimi artırdı.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın (AZERTAC) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla işgalden kurtarılan Laçın şehrinde, "İş Birliğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın (AZERTAC) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla işgalden kurtarılan Laçın şehrinde, "İş Birliğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.