DOLAR
40,35 0%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0%
BITCOIN
4.765.767,99 -0,24%

AZERTAC'ın 105. Yılı Laçın'da Kutlandı: Medya ve İş Birliği Teması Öne Çıktı

AZERTAC'ın 105. yılı dolayısıyla Laçın'da düzenlenen etkinlik, medya iş birliğini ve teknolojik gelişmeleri masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 19:21
AZERTAC'ın 105. Yılı Laçın'da Kutlandı: Medya ve İş Birliği Teması Öne Çıktı

AZERTAC'ın 105. Yılı Laçın'da Kutlandı

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın (AZERTAC) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, işgalden kurtarılan Laçın şehrinde "İş Birliğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği" başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

Medyanın Geleceği Ele Alındı

3. Şuşa Global Medya Forumu çerçevesinde düzenlenen bu etkinlik, sektördeki önde gelen haber ajanslarının üst düzey yöneticilerini, medya temsilcilerini ve alanındaki uzmanları bir araya getirdi. Toplantıda, alanın karşılaştığı güncel meydan okumalar ile teknolojik gelişmelerin medya üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alındı.

Etkinliğe katılanlar, medya iş birliğinin güçlendirilmesi ve sektörün geleceği hakkında önemli fikir alışverişinde bulundu. Anadolu Ajansı gibi önemli oyuncuların katılımıyla zenginleşen tartışmalar, katılımcılar arasında etkileşimi artırdı.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın (AZERTAC) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla işgalden...

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın (AZERTAC) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla işgalden kurtarılan Laçın şehrinde, "İş Birliğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın (AZERTAC) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla işgalden...

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın (AZERTAC) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla işgalden kurtarılan Laçın şehrinde, "İş Birliğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
2
Bursa'da Meyve Sebze Paketleme Tesisinde Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti
3
Ardahan'da Tırın Otomobile Çarpması Sonucu 5 Kişi Yaralandı
4
İzmir'de Eski Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Cenazesi Toprağa Verildi
5
Sivas'ta Yolcu Otobüsü Dağın Yamacına Çarptı: 4 Ölü, 33 Yaralı
6
Düzce'deki Örtü Yangını İtfaiye ve Vatandaşların İşbirliğiyle Söndürüldü
7
Antalya'da Akıntıya Kapılan Çocuk İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı