Aziz İhsan Aktaş Soruşturmasında 7 Gözaltı — Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine Operasyon

Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturmada Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:04
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında 7 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, Aziz İhsan Aktaş liderliğinde olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine yönelik incelemeler yapıldı ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun kapsamı ve ilerleyişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Beşiktaş ve Avcılar belediyelerindeki ihaleler detaylı şekilde incelendi. İddialara göre usulsüzlüklere karıştığı değerlendirilen ihale komisyonu üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Operasyon sonucu, Beşiktaş Belediyesinde çalışan 5 kişi ile Avcılar Belediyesinde çalışan 2 kişi olmak üzere toplam 7 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma ve gözaltı işlemlerinin ardından soruşturmanın yönüyle ilgili gelişmeler kamuoyuna bildirilecek.

