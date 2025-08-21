Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan Gazze'ye 300 Tır ve 3 Milyon Dolar Yardım

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Vakıf, bölgedeki gıda krizine ve temel ihtiyaç eksikliğine karşı kapsamlı destek sağlıyor.

Yardım operasyonunun kapsamı

Vakıf, gıda, giysi, barınma ve sağlık malzemelerinin yanı sıra hijyen setleri, ilaç, tıbbi ekipman ve bebek ürünlerini Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyor. Saldırıların başladığı ilk günden itibaren 300 tırdan fazla insani yardım malzemesinin Gazze'ye girişini sağladı.

Ayrıca vakıf, ihtiyaçlara hızlı yanıt vermek amacıyla Mısır ve Ürdün'den gıda, hijyen ve giyim gibi malzemeler satın alarak lojistik erişimi mümkün kıldı.

Nakdi yardım ve kurban çalışmaları

Vakıf, bugüne kadar toplam 3 milyon dolar nakdi yardım dağıtımı yaptı. 2024 ve 2025 kurban dönemlerinde Mısır'da 14 bin hisse kurban kesilerek elde edilen etler konserve halinde Gazze'ye ulaştırıldı.

Gıda hizmetleri ve sağlık destekleri

Günlük olarak 2 bin kişiye sıcak yemek hazırlanarak toplamda 100 bine yakın kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Vakıf, Gazze'de görev yapan 40 sağlık personeline her ay düzenli maaş ödemesi sağlıyor ve Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne tıbbi destek veriyor.

Bölgeye ayrıca 1350 ton su dağıtımı yapıldı.

Eğitim, sağlık giderleri ve barınma desteği

Vakıf, Mısır'da bulunan 400 Gazzeli üniversite öğrencisinin okul harçlıklarını karşılarken, 3 bin Gazzeli aileye aylık düzenli nakit ve gıda desteği sağladı. Ayrıca Mısır'da 3 bin lise ve üniversite öğrencisine aylık düzenli burs verildi ve 2 bin 500 üniversite öğrencisinin sınav ücretleri ödendi.

Sağlık alanında, Mısır'da bulunan Gazzeli yaralı ve kanser hastası 100 ailenin ameliyat masrafları vakıf tarafından karşılandı. Gazzeli aileler için 80 daire kiralanarak kira ve tefrişat desteği de verildi.

