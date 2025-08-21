DOLAR
40,94 0%
EURO
47,71 0,1%
ALTIN
4.395,56 0,22%
BITCOIN
4.657.779,99 0,52%

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan Gazze'ye 300 Tır ve 3 Milyon Dolar Yardım

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 300 tırdan fazla yardım gönderdi ve 3 milyon dolar nakdi destek sağladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 17:00
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan Gazze'ye 300 Tır ve 3 Milyon Dolar Yardım

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan Gazze'ye 300 Tır ve 3 Milyon Dolar Yardım

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Vakıf, bölgedeki gıda krizine ve temel ihtiyaç eksikliğine karşı kapsamlı destek sağlıyor.

Yardım operasyonunun kapsamı

Vakıf, gıda, giysi, barınma ve sağlık malzemelerinin yanı sıra hijyen setleri, ilaç, tıbbi ekipman ve bebek ürünlerini Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyor. Saldırıların başladığı ilk günden itibaren 300 tırdan fazla insani yardım malzemesinin Gazze'ye girişini sağladı.

Ayrıca vakıf, ihtiyaçlara hızlı yanıt vermek amacıyla Mısır ve Ürdün'den gıda, hijyen ve giyim gibi malzemeler satın alarak lojistik erişimi mümkün kıldı.

Nakdi yardım ve kurban çalışmaları

Vakıf, bugüne kadar toplam 3 milyon dolar nakdi yardım dağıtımı yaptı. 2024 ve 2025 kurban dönemlerinde Mısır'da 14 bin hisse kurban kesilerek elde edilen etler konserve halinde Gazze'ye ulaştırıldı.

Gıda hizmetleri ve sağlık destekleri

Günlük olarak 2 bin kişiye sıcak yemek hazırlanarak toplamda 100 bine yakın kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Vakıf, Gazze'de görev yapan 40 sağlık personeline her ay düzenli maaş ödemesi sağlıyor ve Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne tıbbi destek veriyor.

Bölgeye ayrıca 1350 ton su dağıtımı yapıldı.

Eğitim, sağlık giderleri ve barınma desteği

Vakıf, Mısır'da bulunan 400 Gazzeli üniversite öğrencisinin okul harçlıklarını karşılarken, 3 bin Gazzeli aileye aylık düzenli nakit ve gıda desteği sağladı. Ayrıca Mısır'da 3 bin lise ve üniversite öğrencisine aylık düzenli burs verildi ve 2 bin 500 üniversite öğrencisinin sınav ücretleri ödendi.

Sağlık alanında, Mısır'da bulunan Gazzeli yaralı ve kanser hastası 100 ailenin ameliyat masrafları vakıf tarafından karşılandı. Gazzeli aileler için 80 daire kiralanarak kira ve tefrişat desteği de verildi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Gazze'de İsrail'in saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 300...

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Gazze'de İsrail'in saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 300 tırdan fazla insani yardım malzemesinin Gazze'ye girişini sağladı, 3 milyon dolar nakdi yardım dağıttı.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Gazze'de İsrail'in saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 300...

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Boeing'den 2 KC-46 Havadan Yakıt İkmal Uçağı Alacak
2
İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak
3
Brüksel'de Gazeteci Örgütleri: İsrail'in Gazze'deki Basına Yönelik Saldırıları Kınandı
4
Sakız Adası'nda Orman Yangınları: 122 bin 690 Dönüm Zarar
5
Petr Pavel: Çekya Ukrayna'ya Barış Gücü Gönderebilir
6
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
7
Kayseri İncesu'da Motosiklet Kazası: Nurican Karaca (23) Hayatını Kaybetti

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım