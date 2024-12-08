Baas Rejimi 61 Yıldan Sonra Suriye'de Çöktü

Baas Rejimi Çöktü: Suriye'de Tarihi Bir Dönüm Noktası

Suriye'de 1963 yılından bu yana iktidarda olan Baas Partisi, 2011 yılında başlayan halk hareketlerinin getirdiği iç savaşla birlikte resmen sona erdi. Rejimin başkent Şam üzerindeki kontrolü, halkın sokaklara dökülmesiyle birlikte kayboldu.

Rejim Tarihi ve Dönüşüm

Arap Sosyalist Baas Partisi, 1963 yılında darbe ile iktidara gelmişti. 1970 yılında iç bir darbe ile iktidarı ele geçiren Hafız Esed, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu. Oğulu Beşşar Esed ise, babasının 2000 yılında ölümü üzerine, Baas rejiminin başına geçti. Hükümetin deforme politikaları ve rejim karşıtı grupların başkente girmesi, bu kanlı hükümet döneminin sonunu getirdi.

Halk Hareketleri ve Savaş

Suriye'de 2011 yılında halk, özgürlük talebiyle sokaklara dökülünce, rejim bu hareketi şiddetle bastırmaya çalıştı. Protestolar, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve iç savaşa dönüşen bir süreçle sonuçlandı. Rejim, uluslararası baskılara rağmen barışçıl çözümlerden yana olmadı.

Çatışmalar ve Son Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım itibarıyla gerçekleşen yoğun çatışmalar, Halep, İdlib, Hama ve diğer bölgelerde rejim güçlerinin kontrol kaybetmesine yol açtı. Şam sokaklarındaki halk hareketleri, Baas rejimi güçlerinin kamu kurumları ve diğer alanlardan çekilmesine neden oldu.

Başbakanın Açıklamaları

Baas rejiminin Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle işbirliği yapmaya hazır olduklarını' belirtti. Kamu mallarına zarar verilmemesi çağrısında bulunarak, muhaliflere destek sunacaklarını vurguladı.

Rejim Karşıtı Gruplardan Tepkiler

Heyet Tahrir Şam lideri Ahmed eş-Şera ise, kamu kurumlarının devredilene kadar eski Başbakan’ın gözetimi altında kalacağını ve havaya ateş açılmasının yasak olduğunu açıkladı.

Suriye'nin Dört Bir Yanında Kontrol Değişimi

Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalar, 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünün rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirilmesiyle devam etti. Aynı gün İdlib genelinde de hakimiyet sağlandı. 5 Aralık'ta ise Hama kent merkezine hakim olundu ve diğer bölgelerde de hızlı ilerlemeler kaydedildi.

Rejim karşıtı silahlı grupların ilerleyişiyle birlikte, Esed rejimi 8 Aralık sabahında başkent Şam'ın kontrolünü tamamen kaybetti. Suriye Milli Ordusu, 1 Aralık'ta başlattığı operasyonla PKK/YPG'a karşı da önemli başarılar elde etti.

Tüm bu gelişmeler, 61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarının fiilen sona erdiğini gösteriyor.