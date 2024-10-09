Bab-ı Ali Okulunda Dezenformasyon ve Etik Konulu Eğitim

Bab-ı Ali Okulu'nda Son Ders: Dezenformasyon ve Etik

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Bab-ı Ali Okulunda: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri" programının kapanış dersi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar ile yapıldı. Eğitim programı, sosyal bilimler alanında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik, 18 hafta süren ve 25 konuşmacının katılımıyla yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Programın Açılışında Dezenformasyonun Etkileri Ele Alındı

İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünde düzenlenen kapanış dersinin moderatörlüğünü Efe Murat Erbaş üstlendi. Dernin konusu, özellikle kadın ve çocuk cinayetlerinin medyada ele alış biçimi üzerinden dezenformasyon ve etik tartışmaları oldu.

Prof. Dr. Zakir Avşar, "Dezenformasyon ve Etik: Kadın ve Çocuk Cinayetlerinin Türk Basınında Ele Alınışı" başlıklı konuşmasında, dezenformasyonun topluma verdiği zararı vurguladı. "Dezenformasyon yıkıcı ve kötü; habere, haberciye ve topluma zarar veriyor," diyen Avşar, "Biz bugün haberciliğin yıkıcılığıyla karşı karşıyayız. Oysaki haberler insanları iyiliğe yönlendirmeli," şeklinde ifade etti.

Gençlerin Sorumluluğu ve Ahlaki Değerler

Avşar, gençlere doğru haber verme mücadelesinin önemini anlatarak, geleneksel ve yeni medya arasındaki farkları da açıkladı. Sansür konusuna da değinen Avşar, yayımcının özdenetim uygulamasını sansür olarak değerlendirmediğini vurguladı.

Öğrencilere, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hayatını okumalarını tavsiye eden Avşar, ahlaki değerlerin habercilik alanındaki önemini dile getirdi. "Medyanın çoğaltan etkisi var, her medyanın mesajı kurgusal," diyen Avşar, sosyal medyadaki durumdan bahsetti.

Medya Okuryazarlığı ve Ebeveyn Sorumlulukları

Avşar, çocuklara özgü olaylarda fazla dikkat gösterilmesi gerektiğini belirtti. Ebeveynlerin ekran bağımlılığına karşı sorumluluklarını hatırlatan Avşar, medya okuryazarlığının gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, devletin internete erişim yasakları ile ilgili denetim ve yaptırımlarının gerekliliğini ifade etti.

Prof. Dr. Avşar, kadına şiddet konusundaki haberlerin detaylı aktarılmaması gerektiğini belirterek, "Acıların suistimal edilmemesi lazım, çünkü bu tür durumlar toplumsal travmalara yol açar," diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca bu yıl ikincisi düzenlenen "Bab-ı Ali Okulunda: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri" programının son dersi İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünde yapıldı. İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş'ın (solda) moderatörlük yaptığı programın son dersinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar (sağda) konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca bu yıl ikincisi düzenlenen "Bab-ı Ali Okulunda: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri" programının son dersi İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünde yapıldı. İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş'ın (solda) moderatörlük yaptığı programın son dersinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar (sağda) konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca bu yıl ikincisi düzenlenen "Bab-ı Ali Okulunda: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri" programının son dersi İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünde yapıldı. İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş'ın (solda) moderatörlük yaptığı programın son dersinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar (sağda) konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca bu yıl ikincisi düzenlenen "Bab-ı Ali Okulunda: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri" programının son dersi İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünde yapıldı. İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş'ın (solda) moderatörlük yaptığı programın son dersinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar (sağda) konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca bu yıl ikincisi düzenlenen "Bab-ı Ali Okulunda: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri" programının son dersi İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünde yapıldı. İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş'ın (solda) moderatörlük yaptığı programın son dersinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar (sağda) konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca bu yıl ikincisi düzenlenen "Bab-ı Ali Okulunda: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri" programının son dersi İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünde yapıldı. İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş'ın (solda) moderatörlük yaptığı programın son dersinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar (sağda) konuşma yaptı.