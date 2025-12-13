DOLAR
Babaeski'de Otomobil Yangını: 22 HS 048 Motoru Alev Aldı

Kırklareli Babaeski Hacıhasan Mahallesi'nde 22 HS 048 plakalı otomobilin motorundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; araçta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 14:52
Olayın Detayları

Kırklareli’nin Babaeski ilçesi Hacıhasan Mahallesi Akarca Sokak üzerinde seyir halindeyken bir otomobilin ön kısmı alev aldı. Edinilen bilgiye göre, 22 HS 048 plakalı aracın motor bölümünden bir anda dumanlar yükseldi.

Yangını fark eden sürücü otomobilden inerek çevredeki vatandaşlardan ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Motor kısmında başlayan yangın kısa süre içinde aracın içine de sıçradı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayda yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

