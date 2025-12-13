Babaeski'de Otomobil Yangını: 22 HS 048 Motoru Alev Aldı

Olayın Detayları

Kırklareli’nin Babaeski ilçesi Hacıhasan Mahallesi Akarca Sokak üzerinde seyir halindeyken bir otomobilin ön kısmı alev aldı. Edinilen bilgiye göre, 22 HS 048 plakalı aracın motor bölümünden bir anda dumanlar yükseldi.

Yangını fark eden sürücü otomobilden inerek çevredeki vatandaşlardan ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Motor kısmında başlayan yangın kısa süre içinde aracın içine de sıçradı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayda yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

BABAESKİ İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN ÖN KISMI TUTUŞAN OTOMOBİL İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ