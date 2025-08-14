BAE'den Netanyahu'ya Sert Tepki: 'Büyük İsrail' Açıklamaları Provokatif

BAE, açıklamaları uluslararası hukuka aykırı ve bölgesel istikrarı tehdit edici buldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" vizyonuna ilişkin ifadelerini "provokatif" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ifadelerin "uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açıkça ihlali" olduğu vurgulanarak bu ifadelerin şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, BAE'nin "kardeş Arap ülkelerinin egemenliğini hedef alan her türlü tehdidi net bir şekilde reddettiği" ifade edildi ve bölgesel istikrarın korunmasının önemine dikkat çekildi.

BAE, İsrail hükümetindeki aşırı sağcı unsurlara yönelik olarak "provokatif açıklama ve eylemlerden vazgeçmesi" çağrısında bulundu. Açıklamada, bölgesel istikrarı tehdit eden ve bölge halkları arasında barış ile birlikte yaşama fırsatlarını baltalayan tüm İsrail yerleşim ve genişleme planlarının durdurulması gerektiği vurgulandı.

Netanyahu daha önce, işgal altındaki Filistin topraklarını da kapsayan "Büyük İsrail" vizyonuna sadakatini dile getirirken kendisini "tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini" hissettiğini iddia etmişti. i24 News muhabirinin bu vizyona karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna ise Netanyahu "Çok" yanıtını vermişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal de kısa süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"'i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist Hareket'in kurucusu ve iktidardaki Likud Partisi'nin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky dahil bazı Siyonistler tarafından; günümüz İsrail'inin yanı sıra işgal altındaki Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanılmıştır.