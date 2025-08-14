DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,52 -0,1%
ALTIN
4.378,94 -0,09%
BITCOIN
4.795.039,43 0,34%

BAE'den Netanyahu'ya Sert Tepki: 'Büyük İsrail' Açıklamaları Provokatif

BAE, Netanyahu'nun 'Büyük İsrail' vizyonunu provokatif buldu; Arap ülkelerinin egemenliğine yönelik tehditleri reddetti ve yerleşim planlarının durdurulmasını istedi.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 22:54
BAE'den Netanyahu'ya Sert Tepki: 'Büyük İsrail' Açıklamaları Provokatif

BAE'den Netanyahu'ya Sert Tepki: 'Büyük İsrail' Açıklamaları Provokatif

BAE, açıklamaları uluslararası hukuka aykırı ve bölgesel istikrarı tehdit edici buldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" vizyonuna ilişkin ifadelerini "provokatif" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ifadelerin "uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açıkça ihlali" olduğu vurgulanarak bu ifadelerin şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, BAE'nin "kardeş Arap ülkelerinin egemenliğini hedef alan her türlü tehdidi net bir şekilde reddettiği" ifade edildi ve bölgesel istikrarın korunmasının önemine dikkat çekildi.

BAE, İsrail hükümetindeki aşırı sağcı unsurlara yönelik olarak "provokatif açıklama ve eylemlerden vazgeçmesi" çağrısında bulundu. Açıklamada, bölgesel istikrarı tehdit eden ve bölge halkları arasında barış ile birlikte yaşama fırsatlarını baltalayan tüm İsrail yerleşim ve genişleme planlarının durdurulması gerektiği vurgulandı.

Netanyahu daha önce, işgal altındaki Filistin topraklarını da kapsayan "Büyük İsrail" vizyonuna sadakatini dile getirirken kendisini "tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini" hissettiğini iddia etmişti. i24 News muhabirinin bu vizyona karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna ise Netanyahu "Çok" yanıtını vermişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal de kısa süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"'i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist Hareket'in kurucusu ve iktidardaki Likud Partisi'nin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky dahil bazı Siyonistler tarafından; günümüz İsrail'inin yanı sıra işgal altındaki Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanılmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Panelvan Sürücüsüne Saldırı: Zanlı Y.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
3
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
5
Tekirdağ Çorlu'da Silahla Yaralama: Şüpheli M.S. Tutuklandı
6
İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali
7
Astoria Grande Samsun Limanı'na 994 Yolcuyla Demirledi

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası