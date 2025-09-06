DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.540.434,62 1,16%

BAE'den Netanyahu'ya Tepki: Mısır'ın Yanındayız, Filistinlilerin Zorla Göç Ettirilmesi Kınandı

BAE, Mısır'ı destekleyerek Netanyahu'nun Filistinlileri göç ettirme çağrısını kınadı; zorla göçlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 21:15
BAE'den Netanyahu'ya Tepki: Mısır'ın Yanındayız, Filistinlilerin Zorla Göç Ettirilmesi Kınandı

BAE'den Netanyahu'ya Sert Tepki: Mısır'ın Yanındayız

Filistinlilerin zorla göç ettirilme çağrıları uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır'ın yanında olduklarını açıklayarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'den Filistinlilerin göç ettirilmesine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BAE'nin Mısır'ın "Filistin halkını destekleme ve zorla göç ettirme girişimlerinin karşısında durma çabalarını, derhal ateşkes sağlama ve sivillerin çektiği acıyı hafifletme çalışmalarını takdir ettiği" belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Filistin halkını hedef alan tüm zorla göç ettirme girişimlerinin" kınandığı ve bu çağrıların "uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler kararlarının açıkça ihlali" olduğu vurgulandı.

BAE, "tüm göç ettirme girişimlerini veya Filistin meselesinin tasfiyesini kesinlikle reddettiğini" yinelerken, bölgede istikrarın ancak iki devletli çözüm ve bağımsız, egemen bir Filistin devleti ile sağlanabileceğini belirtti.

Netanyahu, sosyal medyada "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda, Mısır'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesine karşı muhalefetine atıfta bulunarak, "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim, ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." demişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı ise Kahire yönetiminin "Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağı ve yerinden edilmelerin kapısı haline gelmeyeceği" yönündeki sert tutumunu sürdürdü ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ile ateşkes çağrısı yaptı.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, Netanyahu'ya Refah Sınır Kapısı'nı Filistinlilerin "kendi topraklarından çıkmaları için değil, 1948'de İsrail tarafından işgal edilen ata topraklarına dönmeleri için" açması çağrısında bulundu. Raşvan, Netanyahu'nun kapıyı Filistinlileri yeniden sürgün etmek için açma niyetine dikkat çekerek, "Onlara sadece çıkış yönünü senin belirlemen, zorla göç ettirmektir ve Mısır buna katılmayacaktır." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Erciş'te Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti
2
Macron'a azil önergesi Parlamento'ya sunuldu — Melenchon duyurdu
3
Güncelleme: Mardin Savur'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Zelenskiy: Rusya Eylül Başından Bu Yanı 1300'den Fazla İHA Saldırısı Düzenledi
5
Iğdır'da Şapla Mücadelede Aşılama Oranı %85'e Ulaştı — Üreticiler Rahatladı
6
Beşiktaş'ta İETT Otobüsünün Taksi ve Motosiklete Çarpması: 1 Yaralı
7
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı