BAE'den Netanyahu'ya Tepki: Mısır'ın Yanındayız, Filistinlilerin Zorla Göç Ettirilmesi Kınandı

BAE'den Netanyahu'ya Sert Tepki: Mısır'ın Yanındayız

Filistinlilerin zorla göç ettirilme çağrıları uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır'ın yanında olduklarını açıklayarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'den Filistinlilerin göç ettirilmesine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BAE'nin Mısır'ın "Filistin halkını destekleme ve zorla göç ettirme girişimlerinin karşısında durma çabalarını, derhal ateşkes sağlama ve sivillerin çektiği acıyı hafifletme çalışmalarını takdir ettiği" belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Filistin halkını hedef alan tüm zorla göç ettirme girişimlerinin" kınandığı ve bu çağrıların "uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler kararlarının açıkça ihlali" olduğu vurgulandı.

BAE, "tüm göç ettirme girişimlerini veya Filistin meselesinin tasfiyesini kesinlikle reddettiğini" yinelerken, bölgede istikrarın ancak iki devletli çözüm ve bağımsız, egemen bir Filistin devleti ile sağlanabileceğini belirtti.

Netanyahu, sosyal medyada "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda, Mısır'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesine karşı muhalefetine atıfta bulunarak, "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim, ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." demişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı ise Kahire yönetiminin "Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağı ve yerinden edilmelerin kapısı haline gelmeyeceği" yönündeki sert tutumunu sürdürdü ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ile ateşkes çağrısı yaptı.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, Netanyahu'ya Refah Sınır Kapısı'nı Filistinlilerin "kendi topraklarından çıkmaları için değil, 1948'de İsrail tarafından işgal edilen ata topraklarına dönmeleri için" açması çağrısında bulundu. Raşvan, Netanyahu'nun kapıyı Filistinlileri yeniden sürgün etmek için açma niyetine dikkat çekerek, "Onlara sadece çıkış yönünü senin belirlemen, zorla göç ettirmektir ve Mısır buna katılmayacaktır." ifadesini kullandı.