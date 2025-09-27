BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan: Gazze'de Savaş Derhal Sona Erdirilmeli

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, New York'ta Netanyahu ile görüşerek Gazze'de kanlı savaşın sona erdirilmesi ve sürdürülebilir ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 11:44
New York'ta Netanyahu ile görüşme; BM 80. Genel Kurulu çerçevesinde temaslar

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, New York'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, görüşme Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Al Nahyan ile Netanyahu arasında gerçekleşti.

Görüşmede güncel bölgesel gelişmeler ele alınırken, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme yönündeki çabaları masaya yatırıldı.

Al Nahyan, Gazze'deki kanlı savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanmasının önemini özellikle vurguladı.

Gazze'de sivillerin yaşadığı krize ve trajik koşullara son verilmesi gerektiğini belirten Al Nahyan, daha fazla can kaybının önlenmesi ve tüm esir ve tutukluların serbest bırakılması yönündeki uluslararası çabaların desteklendiğini ifade etti.

Bakan, aşırılıkçılık ve terörizmin her türlüsüne karşı uluslararası iş birliğiyle mücadele edilmesinin ve tüm sivillerin korunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca Gazze'ye insani yardımların engelsiz ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılması gerektiğini söyledi.

BAE'nin, iki devletli çözüm temelinde kapsamlı bir barışa ulaşmayı hedefleyen tüm çabaları destekleme kararlılığını yineleyen Al Nahyan, bölgede güvenlik, istikrar, refah ve sürdürülebilir kalkınma için hoşgörü, bir arada yaşama ve insan kardeşliği değerlerinin yaygınlaştırılmasının önemine değindi.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ise sosyal medya platformu X üzerinden görüşmeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu: 'Tıpkı BAE'nin İsrail'in Filistin topraklarını ilhakına ilişkin dosyayı kapatma konusundaki kararlı duruşu gibi, (Bakan) Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın bu akşam New York'ta İsrail Başbakanı ile görüşmesi, Gazze savaşını sona erdirmek ve insani trajediyi sona erdirecek ve barış sürecini ilerletecek kalıcı bir ateşkes sağlamak için uluslararası çabaları destekleyen cesur bir adımdır.'

