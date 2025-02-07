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BAE, Fransa'daki Yapay Zeka Kampüsüne 30 Milyar Avro Yatırım Yapacak

BAE, Fransa'da kurulacak yapay zeka odaklı kampüse 30 milyar avrodan fazla yatırım yapma taahhüdünde bulundu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:04
BAE, Fransa'daki Yapay Zeka Kampüsüne 30 Milyar Avro Yatırım Yapacak

BAE'den Fransa'ya Dev Yatırım

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fransa'da yapay zeka odaklı bir teknoloji kampüsü kurmak üzere 30 milyar avrodan fazla yatırım yapacağı açıklandı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bu önemli yatırımı duyurarak, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçleneceğini vurguladı.

İşbirliği Görüşmeleri

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, işbirliği görüşmeleri amacıyla Fransa'yı ziyaret etti. Paris'teki Elysee SarayıEmmanuel Macron ile bir araya gelen Al Nahyan, yapay zeka alanında stratejik ortaklık kurma isteklerini ifade etti.

Teknoloji Alanında Anlaşmalar

Görüşmede, iki ülke arasında bir ortak çerçeve anlaşması imzalandı. Bu anlaşma kapsamında Fransa'da yapay zeka odaklı bir teknoloji kampüsünün kurulmasına karar verildi. Taraflar, yapay zeka değer zincirinin gelişimini destekleyecek projeler ve yatırımlar üzerine işbirliği yapma taahhütünde bulundu.

Gelecekteki Adımlar

İki lider, yapay zeka alanında atılacak adımları ve projeleri gelecek aylarda yakından takip etme konusunda mutabık kaldı. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, BAE'nin ülkesindeki yapay zeka kampüsüne 30 milyar avronun üzerinde yatırım yapacağını belirtti. Fransa basını, bu kampüs bünyesinde 1 gigavata kadar hesaplama kapasitesine sahip büyük bir veri merkezinin yer alacağı bilgisine de ulaştı.

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