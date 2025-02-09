BAE ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Bölgesel Gelişmeleri Değerlendirdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile Abu Dabi'de bir araya gelerek önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki bakan, bölgesel ve uluslararası gelişmeler üzerine istişarelerde bulundu ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için stratejik ortaklık çerçevesinde geliştirme yollarını ele aldı.

BAE’nin resmi haber ajansı WAM’ın aktardığına göre, bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesi adına atılan önemli bir adım niteliği taşıyor.