Kırşehir'de El Freni Unutulan Kamyon Çukura Düştü

Olayın Detayları

Kırşehir'in Kervansaray Mahallesi'nde park halinde bırakılan bir kamyon, el freni çekilmediği için hareket etti ve kontrolsüz şekilde ilerleyerek çalışma alanındaki çukura düştü.

77 ET 160 plakalı kamyonun sürücüsünün aracı park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu öğrenildi. Kamyon kısa süre sonra kendiliğinden hareket etti, önce bir elektrik direğine çarptı, ardından yol kenarında bulunan elektrik hattını yer altına çekmek için açılan kanala düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma bildirilmedi; ancak kamyonda ve çalışma alanında maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın nedenleri araştırılıyor.

