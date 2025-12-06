Kırşehir'de El Freni Unutulan Kamyon Çukura Düştü

Kırşehir'de park halindeki 77 ET 160 plakalı kamyon el freni çekilmeden hareket ederek elektrik direğine çarpıp çalışma alanı çukuruna düştü; yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 13:58
Olayın Detayları

Kırşehir'in Kervansaray Mahallesi'nde park halinde bırakılan bir kamyon, el freni çekilmediği için hareket etti ve kontrolsüz şekilde ilerleyerek çalışma alanındaki çukura düştü.

77 ET 160 plakalı kamyonun sürücüsünün aracı park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu öğrenildi. Kamyon kısa süre sonra kendiliğinden hareket etti, önce bir elektrik direğine çarptı, ardından yol kenarında bulunan elektrik hattını yer altına çekmek için açılan kanala düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma bildirilmedi; ancak kamyonda ve çalışma alanında maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın nedenleri araştırılıyor.

KIRŞEHİR'DE PARK HALİNDE BIRAKILAN BİR KAMYON, EL FRENİNİN ÇEKİLMEMESİ NEDENİYLE HAREKET EDEREK MEDAŞ ÇALIŞMA AİT ÇALIŞMA ALANI KUYUSUNA DÜŞTÜ.

