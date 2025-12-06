Manavgat Belediyesi yolsuzluk davası: Zafer Süral şikayetçi oldu

Antalya’nın Manavgat Belediyesi’ne yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu 41 sanıklı davanın ilk duruşması tamamlandı. Duruşma sürecinde 9'u tutuklu sanık yer aldı.

Duruşma süreci ve karar

Davanın ilk duruşması Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Aralık Salı günü başladı ve toplam 4 gün sürdü. Duruşmaların son gününde savunma yapmayan sanıkların beyanları alındı. Savcı, tutuklu sanıklardan Buğlem Şahbaz ve Hüseyin Keçer’in tahliyelerini talep ederken diğer tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti ara kararında; sanıklardan Buğlem Şahbaz, Zafer Keçer ve Hüseyin Keçer hakkında tahliye kararı verdi. Diğer bazı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilerek duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 27 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

Duruşmada şikayetçi Zafer Süral'ın ifadeleri

Turizmci Zafer Süral, geçen yıl Eylül ayında lojman inşaatı için belediyeye başvuru yaptığını belirterek, "Savcılık bu durumu belediyeye sorduğunda belediyeden Aralık ayında başvuru yapıldığına dair yazı iletilmiş. Benim elimde 25 Eylül’de başvuru yaptığıma dair belge var. Bunun dosyaya konuşmasını istiyorum" diyerek başvuru evrakını mahkeme başkanına sundu.

Süral, projeye ait evrakları tamamlayıp başvuru yaptıktan sonra belediyeden günlerce yanıt alamadığını; durumunu sormak için aradığında kendisine başkan yardımcısı Sıla Ceyhan Berkaya ile görüşmesi söylendiğini aktardı. Süral, "Demir Demir’le AKM’de 2 defa görüştük. 2’nci görüşmemizde yanında Hüseyin Cem Gül’de vardı. Bana seçim döneminden Antalya’da yerel bir televizyon kanalı olan Kanal V’ye borçları olduğunu, bu borcu ödemem gerektiğini söylediler. Kanal V’nin sahibiyle görüştüm, 2 taksitte 6 milyon 600 bin lira ödedim. Sonrasında projem onaylandı." dedi.

Lojman ruhsatı onaylandıktan sonra elektrik ve su aboneliği için gereken evraklarda eksiklikler olduğunu öğrendiğini belirten Süral, Demir Demir’in müdahil olması sonrası şu iddiaları paylaştı: "Demir Demir birkaç gün sonra beni aradı. Sanık Hüseyin Cem Gül’ün inşaat işini Mehmet Ali Fansa’ya verilmesini istediğini söyledi. Mehmet Ali Fansa bana metrekare için bin 325 lira fiyat verdi. Bende bu fiyatın çok olduğunu metrekare için bin 200 lira fiyat aldığımı söyledim. Mehmet Ali Fansa bana '75 lirasının gideceği yeri biliyorsun' dedi. Bunun üzerine işi ona vermek zorunda kaldım."

Süral, ince işçilik için öncelikle Cengiz Coşar ile anlaşmak istediğinde kendisine "Belediye ile anlaş" denildiğini ve anlaşmanın ardından işi Coşar’a verdiğini aktardı. Bir süre sonra Demir Demir’in kendisini arayıp talepte bulunduğunu söyleyen Süral, "Benden, CHP Genel Merkezi için 200 bin Avro istedi. Bende kendisine zaten yeteri kadar para verdiğimi ve paramın olmadığını söyledim. Bana 'senin yerine ben vereyim, sen kredi çektiğinde verirsin' dedi. Kredi çektiğim zaman 200 bin Avro’yu verdim" ifadelerini kullandı.

Süral, Niyazi Nefi Kara’nın, oğlu A.Ç.K. ve işadamı Kadirhan Berber ile birlikte Demir Demir’in ofisinde gerçekleşen görüşmede verilen paraların konuşulduğunu anlattı. Toplantıda Kara’nın "hiç haberim yok. Zaten Hüseyin Cem Gül 2 aydır belediyeye uğramıyor" dediğini, oğlu A.Ç.K.’nin ise Hüseyin Cem Gül’ün aracına dinleme cihazı koyduğunu ve telefonuna uygulama yüklediğini iddia ederek yapılanları haftalık olarak aldıklarını söylediğini aktardı. Kanal V’ye ödenen para için Kara’ya "bu paradan da mı haberin yoktu?" dediğinde Kara’nın "Ondan sonradan haberim oldu" demiş olduğunu belirtti.

Mahkeme başkanının neden daha önce savcılığa başvurmadığı sorusuna Süral, işlerinin kötüye gideceği korkusuyla beklediğini anlatarak şunları söyledi: "Hüseyin Cem Gül, bana telefonunun Whatsapp uygulamasında Manavgat’ta bildiği koca koca otelcilerin kendisine işlerini yapmak için nasıl yalvardıklarını gösterdi. Kızılot tarafında bir otelcinin inşaatının Hüseyin Cem Gül’ün söylediği firmaya verilmemesi üzerine işinin durduğunu firma sahibinin Niyazi Nefi Kara’ya haber göndermesi üzerine Kara’nın da 'Manavgat’ta bir otelde eksik olsun' dediğini daha sonra duyduğunu belirten Süral, 'İşlerimiz çok kötüye gidecekti. Daha sonra bana 3 tane halk plajı yaptırdılar. Ardından eski dönemleri de kapsayacak şekilde 150 milyon lira ceza kestiler. Baktım ki, bu isteklerin ardı arkası kesilmiyor, benim de dayanacak gücüm kalmamıştı. Şikayetçi oldum' dedi.

Sıradaki aşama

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Buğlem Şahbaz, Zafer Keçer ve Hüseyin Keçer hakkında tahliye kararı verirken; Niyazi Nefi Kara, Hüseyin Cem Gül, Mehmet Engin Tüter, Sıla Ceyhan Berkaya, Mehmet Tosak ve Mesut Kara gibi bazı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve ek incelemeler için 27 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

ANTALYA'NIN MANAVGAT BELEDİYESİ'NE YÖNELİK 'YOLSUZLUK' VE 'RÜŞVET' SORUŞTURMASI ÇERÇEVESİNDE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN NİYAZİ NEFİ KARA'NIN’DA ARALARINDA BULUNDUĞU 9'U TUTUKLU, 41 SANIĞIN YARGILANDIĞI İLK DURUŞMA TAMAMLANDI. 4 GÜN SÜREN DURUŞMA SONUCUNDA TUTUKLU SANIKLARDAN NİYAZİ NEFİ KARA'NIN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BUĞLEM ŞAHBAZ, MANAVGAT BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRÜ HÜSEYİN KEÇER İLE ESKİ İMAR MÜDÜRÜ ZAFER KEÇER TAHLİYE EDİLDİ.