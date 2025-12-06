BEUN'de 'Bir Şehir, Bir Üniversite, Birlikte Gelecek' — Vali Osman Hacıbektaşoğlu Gençlerle Buluştu

BEUN'de 'Bir Şehir, Bir Üniversite, Birlikte Gelecek' söyleşisi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'BEUN 360 Söyleşi: Bir Şehir, Bir Üniversite, Birlikte Gelecek' programı, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve yoğun katılımla düzenlendi.

Etkinlik ve katılımcılar

Söyleşi, Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programa; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer, rektör yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı, Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk, Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürü Uygar Keskin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Program, BEUN Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü Esra Hacıoğlu moderatörlüğünde başladı. Hacıoğlu, "Bugün burada şehrimizin en üst yöneticisi ile üniversitemizin gençlerini aynı salonda buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu program sadece bir söyleşi değil; gençlerin sesinin duyulduğu, fikirlerin değerlendirildiği ve Zonguldak’ın geleceğinin birlikte konuşulduğu önemli bir buluşmadır." sözleriyle etkinliğin amacını vurguladı.

Söyleşi: Anılar, deneyimler ve hizmet vurgusu

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi; hayat hikâyesinden kesitler paylaştı. 12 çocuklu bir ailenin ferdi olduğunu, Uludağ Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarından askerlik sürecine, eşiyle tanışma hikâyesinden kaymakamlık sınavına hazırlık dönemine kadar anılarını aktardı.

Hacıbektaşoğlu, Anadolu'nun farklı illerinde görev aldığını belirterek Zonguldak ile ilk bağının 1994 yılında Ereğli'deki teftiş stajı sırasında kurulduğunu ve şehri "sakin, kendine özgü ve çok kıymetli" bulduğunu söyledi.

Göreve başladığı dönemde yaşanan 2023 sel felaketine de değinen Vali, devletin tüm kurumlarıyla kısa sürede yaraları sardığını hatırlattı ve kamu hizmetinin en büyük mutluluğunun "insana dokunmak" olduğunu vurguladı. Ayrıca Siirt Baykan'da yıllarca süren su sıkıntısının mühendislerle birlikte çözüme kavuşturulmasını yaşamının "unutulmaz anlarından biri" olarak nitelendirdi.

Başarı, ilham kaynakları ve öğütler

En büyük başarısını "çalışmak" olarak tanımlayan Hacıbektaşoğlu, en büyük şansının ailesi ve özellikle eşi olduğunu ifade etti. Annesine duyduğu saygı ve minneti dile getiren Vali, kariyerinde örnek aldığı ismin dönemin Trabzon Valisi Alaaddin Yüksel olduğunu belirtti. Yüksel'in olayları analiz etmeyi ve her durum için "Ben olsam nasıl yapardım?" sorusunu sormalarını kendilerine öğrettiğini aktardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel önemine vurgu yapan Hacıbektaşoğlu, ayrıca Turgut Özal ve Süleyman Demirel gibi devlet adamlarını tanıma fırsatı bulduğunu ve bu deneyimlerden önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi.

Gençlere yönelik tavsiyelerinde çalışma, gayret ve özgüvenin altını çizen Vali şu öğütleri paylaştı: "Bir ülkeyi yönetebilirsiniz; bunun için kendinize güvenin. Para için değil, değer üretmek için çalışın. Başarıyı hayal edin. Eğitim, sağlık, mühendislik gibi alanlarda ülkeye büyük katkılar sunabilirsiniz. Ülkenizi, tarihinizi ve inancınızı kaynağından öğrenin. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve şovenizmden uzak durun."

Okuma önerileri arasında İskender Pala, Ömer Seyfettin, Rıfat Ilgaz ve Türk edebiyatının klasik eserlerini sayan Hacıbektaşoğlu, "Medeniyet bu topraklarda doğdu; bu medeniyetin asıl taşıyıcısı sizsiniz." sözleriyle salonun beğenisini kazandı.

Soru-cevap ve kapanış

Söyleşi, öğrencilerin Vali Hacıbektaşoğlu'na yönelttiği soruların yanıtlandığı bölümle devam etti. Programın sonunda Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Vali Hacıbektaşoğlu'na günün anısına hediye takdim etti ve etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNDE (BEUN) ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU’NUN TEŞRİFLERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN "BEUN 360 SÖYLEŞİ: BİR ŞEHİR, BİR ÜNİVERSİTE, BİRLİKTE GELECEK" PROGRAMI YOĞUN KATILIMLA DÜZENLENDİ.