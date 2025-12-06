MIDVOLGA-2 Tankeri Sinop’ta Tamir ve Teknik Kontrolde

Saldırıya uğrayan MIDVOLGA-2 tankeri, Sinop açıklarında demirleyerek tamir ve teknik kontrole alındı; Sahil Güvenlik eskortuyla getirildi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 13:58
Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçeği yağı taşırken uluslararası sularda saldırıya uğrayan MIDVOLGA-2, hasarının ardından kendi makine gücüyle Sinop açıklarına ulaştırılarak tamir ve teknik kontrole alındı.

Saldırı ve İzleme

2 Aralık'ta gerçekleşen saldırının, geminin bulunduğu yerin yaklaşık 80 deniz mili mesafede olduğu bildirildi. Olayın ardından tanker Türk kara sularına giriş yaptı ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin eskortuyla Sinop’a yönlendirildi. Tanker burada demirleyerek uzman ekiplerin ayrıntılı incelemesine tabi tutuldu.

Tamir ve Güvenlik Çalışmaları

Teknik ekipler, MIDVOLGA-2'nin seyrine güvenli şekilde devam edebilmesi için gerekli tamir işlemleri ve güvenlik kontrollerini bölgede sürdürüyor. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından tankerin rotasına geri dönebileceği bildirildi.

