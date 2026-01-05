DOLAR
Bafra'da 6 Haftalık Yoğun Bakım Hemşire Sertifikasyon Eğitimi Başlıyor

Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde başlayacak 6 haftalık Sağlık Bakanlığı onaylı 'Yoğun Bakım Hemşire Sertifikasyon Eğitimi'yle kalite, güvenlik ve yetkinlik artırılacak.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:24
Samsun Bafra Devlet Hastanesi’nde, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik Sağlık Bakanlığı onaylı "Yoğun Bakım Hemşire Sertifikasyon Eğitimi" düzenleniyor.

Eğitim Detayları

Hastanede gerçekleştirilecek program toplam 6 hafta sürecek. Eğitim kapsamında yoğun bakım ünitelerinde görev yapan hemşirelerin bilgi, beceri ve mesleki yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

Eğitimle birlikte yoğun bakımda tedavi gören hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin daha güvenli, etkin ve kaliteli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Başhekimden Açıklama

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, sertifikasyon eğitimlerinin sağlık hizmetlerinin niteliğini doğrudan etkilediğini belirterek, yoğun bakım ünitelerinin hasta takibinin en hassas şekilde yürütüldüğü alanlar olduğunu söyledi.

Domaç, "Yoğun bakım ünitelerinde görev yapan sağlık personelimizin güncel bilgi ve donanıma sahip olması büyük önem taşımaktadır. Bu eğitim programı ile hastalarımıza daha kaliteli, daha güvenli ve daha etkin sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Hastanenin Hedefleri

Bafra Devlet Hastanesi, ilçede bu eğitimi düzenleyen ilk hastane olmanın gururunu yaşayarak eğitim ve gelişim odaklı sağlık anlayışıyla çalışmalarını sürdürecek. Hastane, sertifikasyon programlarıyla sağlık çalışanlarının mesleki gelişimine katkı sağlamayı ve hasta memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.

