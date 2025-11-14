Bafra'da Akıl ve Zeka Oyunları Kursu'na Duygusal Veda

Bafra Görme Engelliler Derneği'ndeki Akıl ve Zeka Oyunları Kursu, yemekli veda etkinliğiyle sona erdi; kursiyerler pasta kesip sohbet etti, dayanışma güçlendi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 11:11
Bafra'da Akıl ve Zeka Oyunları Kursu'na Duygusal Veda

Bafra'da Akıl ve Zeka Oyunları Kursu'na Duygusal Veda

Bafra Görme Engelliler Derneği'nden yemekli ve eğlenceli kapanış

Samsun’un Bafra ilçesinde, Bafra Görme Engelliler Derneği bünyesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Kursu, gerçekleştirilen yemekli ve eğlenceli veda etkinliğiyle sona erdi.

Kursiyerler ve dernek üyelerinin katıldığı programda sohbetler yapıldı ve pasta kesildi. Etkinlik, katılımcılar arasında samimi anlara ve dayanışma ruhunun güçlenmesine sahne oldu.

Kurs Eğitmeni Gamze Ateş, kursun verimli ve keyifli geçtiğini belirterek, "Hayat paylaştıkça güzeldir. Engelli olmak üretmeye engel değildir, yeter ki gönüllerde engel olmasın" dedi. Ateş, dernek faaliyetlerinin devam edeceğini vurgulayarak tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.

Dernek Başkanı Ömer Ergül ise katılım gösteren herkese teşekkür ederek, "Biz sizleri çok seviyoruz, nice etkinliklerde birlikte olmayı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, dernek üyeleri arasındaki dayanışma ve birlik ruhunu pekiştirdi.

