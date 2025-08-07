Bafra Ovası'nda Süheyla Kavunu Hasadı Devam Ediyor

Bafra Ovası'nda Süheyla Kavunu Hasadı Sürüyor

Samsun'un Bafra Ovası'nda yetiştirilen Süheyla kavununun hasadı devam ediyor. Kızılırmak Nehri'nin beslediği bu verimli topraklarda, kavunun kilogram fiyatı tarlada 12 lira olarak belirlenmiş durumda.

Üreticilerin Yüzü Güldürüyor

Bafra Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nisan ayında ekime başlanıldığını ve Temmuz ayında hasada geçildiğini duyurdu. Aşçı, "Bafra Ovası'nda üç çeşit kavun yetiştirilmekte. Toplamda 9 bin dekar alanda sarı kavun, Ankara kavunu ve Süheyla kavunu üretiliyor. Aroma ve tadı ön plana çıkan Süheyla kavununun kesimi sürmekte" dedi.

Pazara Dağıtım Başladı

Aşçı, sözlerine devam ederek, "Süheyla kavunu, Karadeniz'in tüm ilçelerine, ayrıca İç Anadolu'ya, Çorum ve Ankara'ya da sevkiyatı gerçekleştirilmektedir. Bu kavun türü, lezzeti ve aromasıyla dikkat çekiyor. Ancak, diğer kavunlara nazaran raf ömrü biraz daha kısa, çünkü kabuğu incedir" diye belirtti.

Fiyatlar Dalgalı

Aşçı, fiyatlar hakkında da bilgi vererek, "Süheyla kavunu, diğer kavunlara göre daha fazla gelir getirmekte. Diğer çeşitler kilogramı 5 liradan satılırken, Süheyla kavunu 12 liradan alıcı buluyor. Ürün verimi ise arazinin durumuna bağlı olarak 5 ila 7 ton arası değişebiliyor. Fiyatlar ise sürekli dalgalanmakta; bugün 12 lira olan fiyat yarın 10 ya da 15 lira olabilir. Bu ay içerisinde fiyatların artacağı yönünde bir bilgi aldık" şeklinde açıklamada bulundu.

Tüketicilere Tavsiye

Aşçı, tüketicilere de çağrıda bulunarak, "Pazar yerlerinde ve zincir marketlerde Bafra Ovası'nın sebze ve meyvelerini tercih etsinler. Organik olarak yetiştiriyoruz. Tüketiciler, kavunu aldıklarında Bafra Ovası'ndan gelip gelmediğini sorgulasınlar. Lezzetini deneyimledikten sonra kendi kararlarını vereceklerdir" dedi.

Çiftçilerin Hasat Sevinci

Koruluk Mahallesi'nde kavun yetiştiriciliği yapan Hasan Ulusoy da çocukluğundan beri çiftçilikle ilgilendiğini belirtti. Ulusoy, "Süheyla kavununun satışından memnun kaldığım için bu yıl 10 dönüm ekim yaptım. Mayıs ayı itibarıyla fidelerimizi diktik ve Ağustos ayının başıyla birlikte üçüncü hasadımıza geçtik" dedi.

Ulusoy, son olarak, "Bafra'nın piyasası kesin değil; bir gün 19 lira, ertesi gün 11 lira olabiliyor. Talebe göre kesim yapıyoruz. Süheyla kavunu, en tatlı kavunlardan biridir. Bazı yerlerde Rita kavunu da ekilmeye başlandı, ama Süheyla olmazsa onun da albenisi düşük" şeklinde konuştu.

